CHP'li Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak yaşamını yitirdi

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın annesi Ayten Öztrak vefat etti. Ayten Öztrak'ın cenazesi pazar günü Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğlen namazının ardından Cebeci Mezarlığında defnedilecek.

ANKA
29 Temmuz 2022 Cuma, 13:15
CHP'li Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak yaşamını yitirdi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak bugün Ankara’da vefat etti.

Ayten Öztrak'ın cenazesi 31 Temmuz 2022 Pazar günü öğlen namazının ardından Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.


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