CHP'li Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak yaşamını yitirdi
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın annesi Ayten Öztrak vefat etti. Ayten Öztrak'ın cenazesi pazar günü Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğlen namazının ardından Cebeci Mezarlığında defnedilecek.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak bugün Ankara’da vefat etti.
Ayten Öztrak'ın cenazesi 31 Temmuz 2022 Pazar günü öğlen namazının ardından Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.
Video Haberler
- Film gibi sahtekârlık: Karakolda ‘MİT’çi oyunu
- Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü!
- 'Sosyal alanlarda klima çok riskli'
- Pazarcı'dan 'yalaka' açıklaması
- Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
- Yol trafiğe kapatıldı
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- AKP'de 'parti devleti' krizi
- İmam Halil Konakcı'dan yeni açıklama
- Tek gol İsrail'den turla dönmeye yetti!