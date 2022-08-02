Ensar Vakfı Çanakkale Başkanı, Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenini hedef aldı

02 Ağustos 2022 Salı, 12:16

Ensar Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Sebahattin Güner’in, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın hayatını kaybeden annesi Ayten Öztrak’ın cenaze törenine ilişkin yaptığı paylaşım tepki çekti.

Kocatepe Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Öztrak ailesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay, Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda partili katıldı.

Cenaze namazının ardından kişisel sosyal medya hesabından taziye paylaşımı yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Genel Başkan Yardımcımız Faik Öztrak’ın değerli annesi Ayten teyzemizi son yolculuğuna uğurladık. Bir kez daha kendisine Allah’tan rahmet kıymetli Öztrak ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

CHP’li Özel’in paylaşımına Güner’den tepki çeken bir yorum geldi.

Ortaçağ ritüeli yapmışsınız. O ne öyle Allah rahmet . Işıklar içinde uyu deseydinize — Sebahattin Güner (@avsbhttnguner) July 31, 2022

Geçmiş dönemlerde AKP’de aktif siyaset yapan ve 2015 seçimlerinde milletvekili adayı olan Güner, “Ortaçağ ritüeli yapmışsınız. O ne öyle Allah rahmet. Işıklar içinde uyu deseydinize” diyerek Özel’in taziye mesajını ti’ye aldı.