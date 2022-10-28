CHP'li Faik Öztrak'tan Merkez Bankası tepkisi: "'Kasada tek sent yok' diyebilmek için bile 58,5 milyar dolara ihtiyaç var"
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın rezerv grafiğini, “14-21 Ekim 2022 haftasında TCMB net rezervleri 2,1 milyar dolar gerileyerek, eksi 58,5 milyar dolara düştü. ‘Kasada tek sent yok’ diyebilmek için bile 58,5 milyar dolara ihtiyaç var” açıklaması ile paylaştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın rezerv bilgilerini, sosyal medya hesabında değerlendirdi.
Öztrak, Merkez Bankası’nın rezervinin 1 hafta 2,1 milyar dolar gerilediğini ifade etti.
Rezerve ilişkin grafik paylaşan Öztrak, “14-21 Ekim 2022 haftasında TCMB net rezervleri 2,1 milyar dolar gerileyerek, eksi 58,5 milyar dolara düştü. ‘Kasada tek sent yok’ diyebilmek için bile 58,5 milyar dolara ihtiyaç var. Kasanın dibini sıyırmış, ekonomide tüm tahkimatları dağıtmış, sorumsuz bir kadronun yarattığı yıkım tablosu” dedi.
14-21 Ekim 2022 haftasında TCMB net rezervleri 2,1 milyar $ gerileyerek, -58,5 milyar $'a düştü.— Faik Öztrak (@faikoztrak) October 28, 2022
"Kasada tek sent yok" diyebilmek için bile, 58,5 milyar $'a ihtiyaç var.
Kasanın dibini sıyırmış,
Ekonomide tüm tahkimatları dağıtmış,
Sorumsuz bir kadronun yarattığı yıkım tablosu: pic.twitter.com/m2W0jFlGtZ
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