CHP'li Faik Öztrak'tan 'oy kullanacak sığınmacı' açıklaması

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:01

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'de vatandaşlık verilen ve seçimde oy kullanacak sığınmacılarla ilgili değerlendirme yaptı.

CHP Ekonomi Masası'nın bir dizi programı için İzmir'e gelen Öztrak, yaptığı açıklamada, vatandaşlığa alınanların listesinin Resmi Gazete'de yayımlanmadığına dikkat çekti.

'CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI OLDUĞU İÇİN YAYIMLANMIYOR'

Öztrak, şöyle konuştu:

"Mevcut seçmen kütüklerindeki isimlerin incelemesinden başlamak üzere çeşitli aşamalarda, bunun hangi boyutlara vardığı konusunun mutlaka takipçisi olacağız. Bundan önceki dönemlerde vatandaşlığa alınanların listesi Resmi Gazete'de yayınlanırdı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararıyla olduğu için bu listeleri yayınlamıyorlar. Ucube tek kişilik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesiyle birlikte, kimler vatandaşlığa alınıyor, kaç kişi alınıyor, bunlarla ilgili bilgi yayınlanmıyor. Hesap vermekten kaçma durumu; verilerin, bilgilerin açıkta olmaması meselesi ister istemez herkeste bir kuşku uyandırıyor. Meselenin yakından takibini gerektiriyor. Bunu soracağız. Kimler vatandaşlığa alındı? Bu bilgilere de ulaşmaya çalışacağız. Herkes müsterih olsun. Biz CHP olarak, CHP’nin milletvekilleri olarak, örgüt yöneticileri, il ve ilçe yöneticileri olarak, milletimizin verdiği tek oyun heba olmaması, sakatlanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buna, geçen sefer olduğu gibi oy çuvallarının üzerinde yatmak da dahil."

'BU BİZİM İÇİMİZİ ACITIYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talebiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşeceği iddialarını da yorumlayan Öztrak, şunları söyledi:

"Baştan itibaren olması gereken buydu. A, b isim önemli değil. Suriye yönetimiyle müzakere zeminini kaybetmemek lazımdı. Bu zemini kaybettiğimiz için başımıza gelmeyen kalmadı. Öyle bir süreç yaşadık ki Genel Başkanımız 'Bu müzakere zeminini kaybetmeyin, bu işten uzak durmayın' dediğinde Erdoğan, Genel Başkanımıza söylemediğini bırakmadı. Şimdi onun dediği yere geliyor. Hem de öyle tavırlarla geliyor ki sanki bu işi bize öğretecek. Biz, baştan beri bu işin böyle olması gerektiğini söylüyoruz. Burada sormamız gereken bir şey var. Bugüne kadar bunu yapmaması nedeniyle ülkenin katlandığı maliyetin sorumlusu kim? Bunun hesabını kim verecek? Ne oldu da bu noktaya geldik? Görebildiğimiz kadarıyla tek bir şey oldu. Putin'in yanına gitti. Putin talimatı verdi, şimdi başka bir noktaya doğru yürüyor. Yerli ve milli olarak gelen önerilerin hiçbirine kulak asmayacaksınız, Putin'in önerisiyle Suriye yönetimiyle ilişki kuracaksınız. Bu da bizim içimizi acıtıyor."

'GÜZELİM İZMİR'İN TAHRİP EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

İzmir'in Aliağa ilçesine söküm için gelmekte olan asbestli gemi Sao Paulo gemisi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı eleştiren Öztrak, "Asbestli gemi söküm işinin çevreyi ciddi şekilde tahrip ettiği ayan beyan ortadayken bu boyutta bir asbest taşıyan geminin sökümüne Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 'bakacağız, göreceğiz’ şeklindeki gayri ciddi yaklaşımını anlamak mümkün değil. 3-5 doların yeşili uğruna güzelim İzmir'in çevresinin tahrip edilmesine izin vermeyeceğiz. Bunu büyükşehir belediyemiz açık açık söylüyor. Bu konuda her türlü direnci gösterecekler" diye konuştu.