Mustafa Sandal ile AKP Grup Başkanvekili arasında 'Suriyeli' atışması: 'Soru sormam mı zorunuza gidiyor?'
Türk vatandaşlığı verilen Suriyelilerin sayısıyla ilgili siyasette süren tartışmaya şarkıcı Mustafa Sandal da dahil oldu. Rakamlarla ilgili çelişkiye tepki gösteren Sandal, AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'la polemiğe girdi.
Ünlü pop müzik sanatçısı Mustafa Sandal ile AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, 'vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı' tartışması üzerinden sosyal medyada birbiriyle atıştı.
Mustafa Sandal, Twitter hesabından, Türk vatandaşlığı verilen Suriyelilerle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın verdiği rakamlara dikkat çekip aradaki büyük uçurum üzerine tepki gösterdi.
Sandal, "#SuriyelilerOyKullanmasın" şeklindeki etiketi kullandığı paylaşımında “Sn. Soylu 200 bin Suriyeli’ye vatandaşlık verildi, 120 bini oy kullanacak dedi. Sn. Özdağ ise, 1 milyon 476 bin 368 kişi dedi. Soru1: Hangisi doğru? Soru2: Kendi ülkesinde geleceği için mücadele etmeyenler, evlatlarımızın yarınına mı karar verecek? Pes!!” dedi.
Sandal’ın bu paylaşımına AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç’tan yanıt geldi. Sandal’ın paylaşımını alıntılayan Tunç, “Devletin İçişleri Bakanının verdiği rakam ile, yalanı meslek haline getirmiş birisinin yalanını kıyaslayarak bu soruyu sorabiliyorsun ya. Ne diyelim, ‘sanatçı’ olmak yetmiyor” dedi.
Tunç’un bu ifadelerine ise Sandal’dan sert tepki geldi. Sandal, “Sn. Tunç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının bu kadar kolay bir şekilde Suriyelilere verilmesi zorunuza gitmiyor da benim soru sormam mı zorunuza gidiyor? Yoksa size göre bu ülkenin sanatçısının da vatandaşının da size soru sorma hakkı yok mu?” ifadelerini kullandı.
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