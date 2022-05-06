CHP'li Faik Öztrak'tan Özdağ-Soylu gerginliğine 'memur' tepkisi: 'Memur statüsünde olan bir kişinin siyasi parti liderine sözleri kabul edilemez'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında kendisine sarfettiği sözler nedeniyle İçişleri Bakanlığı binası önüne gideceğini duyurmuştu. Yetkililer tarafından engellenen Özdağ ve yaşanılan gerginliğe ilişkin CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan ilk yorum geldi. Öztrak, "Memur statüsünde olan bir kişinin siyasi parti liderine sözleri kabul edilebilir gibi değil" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir televizyon programında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a "Bu hayvandan aşağı bir adamdır" ifadelerini kullanarak hakaretler savurdu.
Özdağ, Soylu'nun kendisiyle ilgili sarfettiği sözlerden sonra sosyal medya hesabından "Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle!" ifadelerini kullandı.
ANKARA'DA GERGİNLİK
Bugün saat 11'de İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ, yetkililer tarafından engellendi. Özdağ, yaşanılan olaya ilişkin "Kapının önüne gel, polisler senin özel bodyguard'ın değil. Polislerin arkasına saklanma. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin" diyerek tepki gösterdi.
Öte yandan, Soylu 'kapının' önüne gelmezken Özdağ, "Senden korkan senin gibi olsun. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek. Ya özür dileyeceksin, ya sonuna kadar devam eder" dedi.
Fotoğraf: Necati Savaş
CHP'DEN İLK YORUM: "MEMUR STATÜSÜNDE OLAN BİR KİŞİNİN..."
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Özdağ ve Soylu arasındaki gerginliğe ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.
Öztrak, "Süleyman Soylu'nun dün siyasi parti liderine söylediği laflar kabul edilebilir gibi değil. Sonuç itibarıyla Süleyman Soylu, seçilmemiş atanmış biri" ifadelerini kullandı.
Atanmış biri olduğundan memur statüsünde olduğunu dile getiren Öztrak, "Memur statüsünde olan bir kişinin siyasi parti liderine sözleri kabul edilebilir gibi değil" dedi.
"ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Öztrak şöyle devam etti:
"Soylu'nun bu söylediklerini şiddetle kınıyoruz. Atanmış bir bakanın böyle konuşmasını kabul etmiyoruz."
Video Haberler
- Tuzla Tersanesi'ndeki gemide patlama
- Bayramın 'seyahat' bilançosu belli oldu
- Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Çıkma düşersin dediler! 2 tane direk değiştim
- Trambolinli hırsızlık görenlerini hayrete düşürdü
- Tunca Nehri kenarında 'kakava' kutlaması
- Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
- Çekmeköy’de çarpışan otomobillerden biri iş yerine girdi
- Çocuklarda gizemli virüs telaşı
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Ümit Özdağ'dan, Soylu'ya yeni bir çıkış daha
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- Su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- 'Hepimiz buralara geldik bir yerlerden'
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Çiğ süt fiyatları arttı!
- 'Bakan ekonomiyi bilmiyor'