CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan TÜİK'e sert yanıt: '1995 yılından bu yana bir ilk!'

05 Mayıs 2022 Perşembe, 12:36

TÜİK, enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK’in verilerine göre; enflasyon yıllık yüzde 69,97, aylık yüzde 7,25 arttı. Bağımsız akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre, Nisan 2022'de enflasyon yüzde 8,68 olurken yıllık enflasyon yüzde 156,86'ya yükseldi.

"TEBRİKLER TÜİK"

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine siyasilerden tepki geldi. CHP Sözcüsü ve Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, sosyal medya hesabı üzerinden TÜİK’in enflasyon verilerine, “Tebrikler TÜİK! Kuyumcu hassasiyetiyle tüketici enflasyonunu yüzde 70'e değdirmemişsin. Peki milletin çarşıda, pazarda yaşadığı yüzde 150 enflasyonu ne yapacaksınız? Tabii onu da küresel barışın sağlanmasına ve baz etkisine havale edince hiçbir sorununuz kalmadı” tepkisini gösterdi.

"1995 MARTINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE"

Öztrak, “TÜİK 'in ‘hassas’ terazisi enflasyonu yüzde 70'e değdirmese de nisanda yüzde 69,97 tüketici enflasyonu, 2002 Şubatından bu yana en yüksek enflasyon. Üretici enflasyonu ise yüzde 121,82 ile 1995 Martından bu yana en yüksek seviyede. Tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki fark ise 52 puan” değerlendirmesini yaptı.

"VİTRİNDEKİ FİYAT ETİKETLERİNİN GÜNÜMÜZLE İLİŞKİSİ YOKTUR"

Öztrak, bir giyim mağazasının vitrinindeki fiyatlara ilişkin bir görüntüyü ise, "Maşallah! Fiyat etiketleri adeta TÜİK'in matbaasında basılmış. Jean 30 TL değil, 29,99 TL. Triko 15 TL değil, 14,99 TL. Pantolon 20 TL değil, 19,99 TL. TÜİK 'in 2022 Nisan enflasyonu yüzde 70 değil, yüzde 69,97. Vitrindeki fiyat etiketlerinin günümüzle ilişkisi yoktur" notuyla paylaştı.

"TÜİK’E GÖRE YÜZDE 70, ENAG’A GÖRE YÜZDE 156"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise “Yozlaşmış ve basiretsiz saray iktidarı toplumu derin bir yoksullukla baş başa bıraktı! Enflasyon TÜİK’e göre yüzde 70, ENAG’a göre yüzde 156… Bu kötü yönetime ilk seçimde birlikte son vereceğiz” değerlendirmesini yaptı.

"BU İKTİDAR GİTMELİ, ZAM VE ZULÜM DÖNEMİ BİTMELİ"

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, enflasyon verilerine ilişkin, “Nisanda enflasyon TÜFE'de yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 oldu. ÜFE daha vahim yıllık yüzde 121,82. Emekli ve çalışana Ocak'ta verilen yüzde 7,5 zam ilk aydan buhar olduğundan enflasyon farkı artık aylık ödenmeli. Çare sandıkta; sandık derhal gelmeli, bu iktidar gitmeli, zam ve zulüm dönemi bitmeli” açıklamasını yaptı.

"İNADINIZDAN VAZGEÇİN"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin, TÜİK ve ENAG verilerini; “Enag yüzde 157, TÜİK yüzde 70. Hangisini baz alırsanız alın, çarşı- pazar, mutfak yangın yeri… İktidara çağrımız gelin daha fazla ülkeyi felakete sürüklemeden inadınızdan vazgeçin. Doğru adres, akıl, bilim, gerçekçi ekonomi yönetimi, ehliyetli liyakatli kadrolar…” ifadeleri ile karşılaştırdı.

"BU KARA TABLONUN HESABINI SORMAK İÇİN..."

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Yıllık enflasyon: TÜİK’e göre yüzde 69,97 ENAG'a göre yüzde 156,86. Bu kara tablonun hesabını sormak için milletimiz sandığı bekliyor” değerlendirmesini yaptı.

"BİZE ÇOK NET AÇIKLIYOR"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, “TÜİK, enflasyonu yüzde 70'in altında göstermek için büyük gayret göstermiş. TÜİK'e göre yüzde 69,97 olan enflasyon nisan ayındaki yıllık enflasyon, ekonomi uzmanları platformu ENAG'a göre ise yüzde 156,86. Çarşı pazardaki yangın, aslında kimin doğruyu söylediğini bize çok net açıklıyor” paylaşımını yaptı.