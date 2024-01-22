CHP'li Ferdi Zeyrek duyurdu: Su ve ekmek 1 lira olacak

Yayınlanma: 22.01.2024 - 11:46

Güncelleme: 22.01.2024 - 11:46

CHP'nin Manisa Büyükşehir Adayı Ferdi Zeyrek, 31 Mart’ta gerçekleşecek olan seçimler için çalışmalarını artırdı. Sarıgöl'de yurttaşlarla bir araya gelen Zeyrek, kent için yapacağı projeleri açıkladı.

"Bu şehir Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor” diyen Ferdi Zeyrek, “Su parası, mazot parası ile yarışıyor. Bu şehir Türkiye'nin en sıkıntılı altyapısına sahip, en sıkıntılı ulaşımına sahip, en kirli havasına sahip... hepsini çözeriz çözüm bizde ama öncelikle şunu çözmemiz lazım halkından kopuk halkından ne istediğini bilmeyen derdini bilmeyen kendinden ve çevresinden başka kimseyi düşünmeyen bunu değiştireceğiz. Halkla beraber halkın içinde olacağız su en pahalı insanı haktır. Söz veriyorum 2 ton su 1 TL olacak. Bu kimsenin hakkından alınmayacak su hakkını ben size geri vereceğim suyu 1 TL yapacağım. Kartlı su sistemini zorunlu değil isteğe bağlı yapacağız. İsteyen kartlı isteyen faturalı sistemi kullanacak" dedi.

Ucuz ekmek verileceğini de açıklayan Zeyrek, " Türkiye’nin her yerinde halk ekmek var, Manisa’da yok. Dostlarım, ekmek 5 lira 1 Nisan’dan sonra. Ekmeği Büyükşehir Belediyesi olarak ben vereceğim. Fırıncılardan alacağım ve ekmeği halka 5 liradan vereceğim. Su 1 lira, ekmek 5 lira. Ben size bunun sözünü veriyorum” diye konuştu.