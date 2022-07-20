CHP'li Fethi Açıkel, Yunanistan’ın geri itme faaliyetlerini Meclis'e taşıdı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Yunanistan’ın geri itme faaliyetlerini Meclis gündemine taşıyarak TBMM Başkanlığı’na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
CHP'li Fethi Açıkel, önergesinde olaylardan örnek göstererek, “17 Temmuz’da Dilek Boğazı’nın doğusunda bulunan düzensiz göçmenlerin, Türk karasularımıza itildiği ve aynı zamanda karasuyu ihlali yapıldığının tespit edildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yapılan açıklamadan, ülkemiz sahillerine sadece 1.5 kilometre mesafede gerçekleşen geri itme ve karasularımızı ihlal durumu karşısında güvenlik güçlerimiz tarafından Yunan botuna dönük bir müdahale yapılmadığı, düzensiz göçmenlerin ise Sahil Güvenlik unsurlarımız tarafından ülkemize geri getirildiği anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.
"GÖLGE DÜŞÜRÜYOR"
8 Ağustos 2021’de Yunanistan’a ait bir botun Başak Adası’na bir grup göçmeni bıraktığına ilişkin görüntülerin paylaşıldığını anımsatan Açıkel, önergesinde şunları kaydetti:
“Kamuoyunda yukarıda bahsi geçen olaylar ve benzer olaylar karşısında, bakanlığınız ve iktidar tarafından nasıl bir önleyici politika izlendiği, yaşanan bu olaylara karşı neden etkili önlem alınmadığı ve sessiz kalındığı merak edilmektedir. Bu olaylar neticesinde, ülkemize geri getirilen düzensiz göçmen sayısı nedir? Bu ihlal hamlelerine karşı ne tür cevap verilmiştir?”
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