CHP'li Fikret Şahin şehir hastaneleri için çağrı yaptı: 'Ödemeler TL'ye çevrilsin'
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik krizi daha da derinleştireceğine dikkat çekerek şehir hastanelerinin ödemelerinin TL’ye çevrilmesi veya bu hastanelerin kamulaştırılması için çağrı yaptı.
CHP’li Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde depremin ekonomik krizi daha da derinleştireceğine dikkat çekti.
‘KRİZİ DERİNLEŞTİRİR’
Bu nedenle şehir hastaneleri için çağrı yapan Şahin, “Sayın bakan, deprem bölgesinde millet can derdindeyken reklam filmi çekileceğine, ödemesini dövizle yaptığımız şehir hastanelerinin ödemelerini TL’ye çevirin. Hastanelerin kamu maliyemize getirdiği yükü hafifletsin. Deprem felaketinin hali hazırda içinde bulunduğumuz ekonomik krizi daha da derinleştireceğini göz önüne aldığımızda, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ve Yap İşlet Devret gibi modellerle yapılan projelerin ödemelerini TL’ye çevrilmesi veya kamulaştırılması milletimiz ve devletimizin yararına olacaktır” dedi.
(Fikret Şahin)
Şahin, önergesinde şu soruyu yöneltti:
“2023 Sağlık Bakanlığı bütçesinde 46.6 milyar TL kira ve hizmet bedeli ve hizmete girdikleri 2017‘den bu yana toplamda 108.3 milyar TL kira ve hizmet bedeli ödemesi ayrılan KÖİ modeliyle inşaatları tamamlanmış 14 şehir hastanesinin ödemelerinin TL’ye çevrilmesi veya bu projelerin kamulaştırılması konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır?”
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