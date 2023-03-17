CHP'li Fikret Şahin şehir hastaneleri için çağrı yaptı: 'Ödemeler TL'ye çevrilsin'

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik krizi daha da derinleştireceğine dikkat çekerek şehir hastanelerinin ödemelerinin TL’ye çevrilmesi veya bu hastanelerin kamulaştırılması için çağrı yaptı.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00
CHP'li Fikret Şahin şehir hastaneleri için çağrı yaptı: 'Ödemeler TL'ye çevrilsin'
Abone Ol google-news

CHP’li Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde depremin ekonomik krizi daha da derinleştireceğine dikkat çekti.

‘KRİZİ DERİNLEŞTİRİR’

Bu nedenle şehir hastaneleri için çağrı yapan Şahin, “Sayın bakan, deprem bölgesinde millet can derdindeyken reklam filmi çekileceğine, ödemesini dövizle yaptığımız şehir hastanelerinin ödemelerini TL’ye çevirin. Hastanelerin kamu maliyemize getirdiği yükü hafifletsin. Deprem felaketinin hali hazırda içinde bulunduğumuz ekonomik krizi daha da derinleştireceğini göz önüne aldığımızda, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ve Yap İşlet Devret gibi modellerle yapılan projelerin ödemelerini TL’ye çevrilmesi veya kamulaştırılması milletimiz ve devletimizin yararına olacaktır” dedi. 

 (Fikret Şahin)

Şahin, önergesinde şu soruyu yöneltti:

“2023 Sağlık Bakanlığı bütçesinde 46.6 milyar TL kira ve hizmet bedeli ve hizmete girdikleri 2017‘den bu yana toplamda 108.3 milyar TL kira ve hizmet bedeli ödemesi ayrılan KÖİ modeliyle inşaatları tamamlanmış 14 şehir hastanesinin ödemelerinin TL’ye çevrilmesi veya bu projelerin kamulaştırılması konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır?” 


Fikret Şahin CHP Şehir hastanesi ödeme

İlgili Haberler

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralı depremzedelerle ilgili açıklama

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralı depremzedelerle ilgili açıklama
Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışı 10 yılda yedinci kez ertelendi!

Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışı 10 yılda yedinci kez ertelendi!
Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler grev başlattı

Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler grev başlattı

En Çok Okunan Haberler