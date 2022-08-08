CHP’li İlgezdi’nin raporu: 'Yoksullar ordusuna her hafta iki bin çocuk daha eklendi'

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

CHP, Türkiye Çocuk Yoksulluğu raporu hazırladı. İktidarın “En az üç çocuk yapın” tavsiyesine karşın çocuk yoksulluğunun her ay arttığına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, hazırladığı raporda özetle şu saptamalara yer verdi:

- Yoksulluk 7 milyonu aştı: TÜİK’in saptırdığı rakamlar bile çocuk yoksulluğunu gizleyemiyor. 2017’de 6 milyon 893 bin olan yoksul çocuk sayısı 2021’de yüzde 8 artarak, 7 milyon 436 bine ulaştı.

- Suç oranı artıyor: 2009-2020 yıları arasında 18 yaşından küçük 88 bin 741 çocuk ceza infaz kurumuna girdi. Ayrıca 2009-2020 arasında ceza infaz kurumuna giren toplam çocuk sayısının yüzde 85’i yani 75 bin 345’i Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçildiği döneme denk geliyor.-

- Vebali iktidarın: Pandemi döneminde bile yolcu garantili havalimanlarına, geçiş garantili otoyollara, köprülere döviz bazında garantiler ödenirken, her geçen gün ülkemizde çocuk yoksulluğu artıyor. Çünkü ülkemizin kaynakları ihtiyacı olana değil, yandaşa aktarılmaya devam ediyor. Bunun en büyük kanıtı 2017’den bugüne her hafta yoksullar ordusuna iki bin yeni çocuğun katılması. Bu çocukların vebali iktidarındır.

