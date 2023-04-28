CHP'li gençlerden Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı'na 'Sinan Ateş' pankartı: 'Torbacılara vurdurtan katil kim?'

Ankara’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş için Manisa’da Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş'i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:20
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Manisa'da MHP'li Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na, CHP Yunusemre Gençlik Kolları tarafından “Sinan Ateş'i  torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankartı asıldı.

Pankartın asılmasına ilişkin anların yayınlandığı video sosyal medyada gündem oldu. 

CHP’li gençler tarafından sosyal medyada yayınlanan videoda, CHP Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan'ın olaya ilişkin konuşması da yer aldı.

Arslan, şu ifadelere yer verdi: 

“Biliyorsunuz ki geçtiğimiz aylarda Ankara’nın orta yerinde Sinan Ateş’i torbacılara vurdurdular. Kimse görmedi, kimse duymadı ve kimse bilmedi. Eğer ki bu memleketin bir ferdi sırf düşünceleri yüzünden karanlık güçlerce katlediliyorsa hesabını sormak, arkasını aramak da boynumuzun borcudur. Biz gençler olarak artık kaybettiklerimizi anmak veya anılan kişi olmak istemiyoruz. Hangi görüşten olursak olalım, hepimizin tek bir ortak paydası var o da bu memleket. Sinan Ateş için adalet istiyoruz.


Sinan Ateş Devlet Bahçeli MHP Olcay Kılavuz

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