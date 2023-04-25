Sinan Ateş'in ablasından MHP'lilere çok sert tepki

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, Bahçeli'nin mitingi öncesi İYİ Partililerin astığı Sinan Ateş pankartının üzerini kapatmaya çalışan MHP'lilere tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 10:30
Sinan Ateş'in ablasından MHP'lilere çok sert tepki
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kastamonu mitingi öncesi İYİ Partililerin astığı Sinan Ateş pankartının, MHP’lilerce engellenmeye çalışılmasına Ateş’in ablası Selma Ateş’ten tepki gelldi.

Bahçeli’nin mitingi öncesi İYİ Partililer, il binasına “Sinan Ateş’in katillerinden hesap soracağız” pankartı astı. İYİ Parti’nin bir kat üzerinde olan MHP İl Teşkilatı, Ateş’in pankartına MHP bayrağı ile örttü.

Bunun üzerine İYİ Parti, pankartı MHP İl Teşkilatı’nın bir üst katında olan Saadet Partisi İl binasına taşıdı.

"İSMİNİZ KATİLLERLE ANILACAK"

Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, sosyal medya hesabından MHP’ye tepki gösterdi:

“Sinan Ateş’in isminin zikredilmesinden, resminin asılmasından rahatsız olanlar, kapatmaya çalıştığınız hakikatlerin altında kalacaksınız. Sadece sizler değil, gelecek nesilleriniz bile bu utançla yaşayacak. İsminiz katillerle ve torbacılarla anılacak.”


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