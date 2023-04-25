MHP'nin Kastamonu mitingi öncesi 'Sinan Ateş' pankartı gerginliği

Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:16

Güncelleme: 25.04.2023 - 09:16

MHP'nin Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği miting öncesi 'pankart' gerilimi yaşandı. Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kastamonu ziyareti öncesi, İYİ Parti binasına Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in pankartı asıldı.

Daha sonra pankartın üzeri, üst katta bulunan MHP binasından sallandırılan bayrakla kapatıldı.

İyi Partililer, daha sonra aynı pankartı Saadet Partisi binasından tekrar astı.

Yerel Kastamonu İstiklal gazetesinde yer alan habere göre, asılan "Sinan Ateş'in katillerinden hesap soracağız" yazılı pankart, üst katta bulunan MHP binasından sallandırılan bayrakla kapatıldı.

MHP’liler tarafından üzeri kapatılan Sinan Ateş pankartı, İyi Partiler tarafından MHP’nin üstkatındaki Saadet Partisi İl Başkanlığı binasına tekrar asıldı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Faruk Ataşalar, ''Türk milliyetçileri için bir ızdırap haline dönüşmüş Sinan Ateş cinayetine tepki olarak il başkanlığı binamıza asılan pankartın MHP teşkilatları tarafından üzerinin kapatılmaya çalışılmasını esefle kınıyorum. Bilinmesini isterim ki Sinan Ateş Türkiye'dir. Sinan Ateş arkasında iki yetim çocuk aynı Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir turan ülküsü bırakarak hayatını kaybetmiş bir vatanseverdir. Bize düşen Sinan Ateş'in davasına sahip çıkmak ve geride bıraktığı tüm değerleri yaşatmaktır. Fotoğrafının ve isminin üzerini örterek bu cinayeti kapatma şansımız yoktur. Buradan tüm milliyetçi kardeşlerime sesleniyorum. Gelin hep beraber Sinan Ateş'e sahip çıkalım.'' dedi.



