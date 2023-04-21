Sinan Ateş'in ablasından bayram paylaşımı: Şu fotoğrafı unutmayın!

Ramazan Bayramı dolayısıyla kardeşi Sinan Ateş ile yeğeninin bayramlaştığı bir fotoğrafı paylaşan Selma Ateş Kazanç, "Bayramda sevdiklerinizle kucaklaşırken şu fotoğrafı unutmayın. Sinan Ateş’in çocuklarının bu bayram elini öpeceklerdi babaları yok" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2023 - 13:46
Sinan Ateş'in ablasından bayram paylaşımı: Şu fotoğrafı unutmayın!
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Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

"ŞU FOTOĞRAFI UNUTMAYIN"

Kardeşi Sinan Ateş ile yeğeninin bayramlaştığı eski bir fotoğrafı paylaşan Kazanç, şu ifadelere yer verdi:

"Bayramda sevdiklerinizle kucaklaşırken şu fotoğrafı unutmayın. Sinan Ateş’in çocuklarının bu bayram elini öpeceklerdi babaları yok."


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