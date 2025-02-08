CHP'li Gezmiş: Deprem Bakanlığı kurulmalı

Yayınlanma: 08.02.2025 - 11:50

Güncelleme: 08.02.2025 - 11:51

CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğünde, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarından oluşan heyet Adıyaman merkez başta olmak üzere; Gölbaşı, Kahramanmaraş, Ekinözü ve Elbistan ilçelerinde ziyaret ve incelemelerde bulundu. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş bölgedeki incelemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremde 11 şehirde 13.5 milyon insanın sarsıldığını anımsatan Gezmiş, "Resmi kayıtlara göre 53 binden fazla insanımızı yitirdik. Çoğu insanımız hem yaralı hem de evsiz kaldı" dedi.

'SÖZLERİN TUTULMASINI İSTİYORLAR'

İnsanların halen konteynerlarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çeken Gezmiş, "Acılı aileler perişan, kadınlar ve çocuklar daha da mağdur durumda, acılar tarifsiz, travmalar sürüyor. Güvensiz ortamlarda ayakta kalmaya çalışıyorlar. Sağlıksız beslenme, eğitim ve hijyen sorunu da had safhada. Deprem mağduru yurttaşlarımızın insanca yaşam ve adalet talebi var. Devleti daha fazla yanlarında görmek istiyorlar. Sorumluların yargılanmasını, adaletin yerini bulmasını ve verilen sözlerin tutulmasını istiyorlar" diye konuştu.

'DEPREM BAKANLIĞI KURULMALI'

CHP lideri Özgür Özel'in de dile getirdiği gibi acilen Deprem Bakanlığı kurulması gerektiğini vurgulayan Gezmiş, "Deprem ülkemizin gerçeği, bu noktada çalışmalar başlamalı. Yaşanan bunca felaketlerden ders alınarak güvenli kentler oluşturulmalı. Bu memleket bizim; din, dil, ırk, yaş, cinsiyet ayırt edilmeksizin herkesin sağlıklı, güvenli, umutlu yaşaması sağlanmalı’’ dedi. Gezmiş, bir daha böylesi acı ve felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulunarak "Yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına sabır diliyorum. Allah’ım bir daha böyle acıları göstermesin" ifadelerini kullandı.

GİRESUN'A GELEN DEPREMZEDEYE ZİYARET

Gezmiş ayrıca; deprem sonrası bir süre Giresun’da yaşayarak Elbistan'a geri dönen Dal ailesini de ziyaret etti. Gezmiş ziyaret sonrası "Giresun'da tanışıp, adeta bir aile olduğumuz Bayram Dal ağabeyimizi ve ailesini Elbistan’da evlerinde ziyaret ettim. Giresunlu dostlara Dal ailesinin selamları var" açıklamasını yaptı.