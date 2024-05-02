CHP'li Giresun Belediye Başkanı Köse, 1 Mayıs'ta işçilerle çöp topladı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle dün sahaya indi ve belediyenin temizlik ekipleriyle birlikte çöp topladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 08:07
CHP'li Giresun Belediye Başkanı Köse, 1 Mayıs'ta işçilerle çöp topladı
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CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs'ta iş elbiselerini giydi, eldivenlerini taktı, temizlik işlerinde çalışan ekiplerle çöp topladı.

Köse, dün sabah erken saatlerde Temizlik İşleri şantiyesindeki işçilerle bir araya geldi.

İŞÇİLERLE MESAİ YAPTI

İşçilerle kahvaltı yapan Köse, daha sonra araç üzerine çıkarak işçilerle mesai yaptı. Temizlik aracının arkasına tutunan Başkan Köse, çöp konteynerlerini araca boşalttı, dökülen çöpleri yine mesai arkadaşları ile topladı.

Temizlik işlerinde görev yapanların, en onurlu görevlerden birini yaptığını belirten Köse, çalışanlarla birlikte olmanın ve günlük zorlukları onlarla paylaşmanın önemini vurguladı.

Köse, yerel yönetimin vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini vurgulayarak, temizlik işçileriyle gerçekleştirdiği çalışmadan büyük onur ve gurur duyduğunu dile getirdi.


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