CHP'li Giresun Belediye Başkanı Köse, 1 Mayıs'ta işçilerle çöp topladı
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle dün sahaya indi ve belediyenin temizlik ekipleriyle birlikte çöp topladı.
CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs'ta iş
elbiselerini giydi, eldivenlerini taktı, temizlik işlerinde çalışan ekiplerle
çöp topladı.
Köse, dün sabah erken saatlerde Temizlik İşleri şantiyesindeki işçilerle bir araya geldi.
İŞÇİLERLE MESAİ YAPTI
İşçilerle kahvaltı yapan Köse, daha
sonra araç üzerine çıkarak işçilerle mesai yaptı. Temizlik aracının arkasına
tutunan Başkan Köse, çöp konteynerlerini araca boşalttı, dökülen çöpleri yine
mesai arkadaşları ile topladı.
Temizlik işlerinde görev yapanların, en onurlu görevlerden birini yaptığını belirten Köse, çalışanlarla birlikte olmanın ve günlük zorlukları onlarla paylaşmanın önemini vurguladı.
Köse, yerel yönetimin
vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini vurgulayarak, temizlik işçileriyle
gerçekleştirdiği çalışmadan büyük onur ve gurur duyduğunu dile getirdi.
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