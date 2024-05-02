Ankara’da 1 Mayıs için meydanlara inen emekçiler bayramı coşkuyla kutladı

Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2024 - 04:00

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası (ATO) ve Ankara Diş Hekimleri Odası öncülüğündeki kutlamalar için gruplar öğle saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplandı. Sonrasında kortej oluşturularak buradan Anadolu (Tandoğan) Meydanı’na yürüyüş başladı. Sağanak yağmura karşın yürüyüş ve mitinge genci yaşlısı binlerce kişi katıldı. Kutlamalara siyasi partiler, sendikalar, öğrenciler, sivil toplum örgütleri yoğun katılım gösterdi. Katılımcılar naylondan yağmurluklarıyla yürüdü. Kortejin en önünde DİSK bandosu yer aldı.

Bu yılki yürüyüşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın ÇEDES projesi ve müfredat değişikliğine yönelik yoğun protestolar vardı. “Öğrenci okulda, imam camide; eğitimin dinselleşmesine, ÇEDES’e hayır; Bilimsel müfredat istiyoruz” pankartları açıldı.

‘YUMRUĞUNU SIK’

“Kemer sıkma, yumruğunu sık; Krizin bedelini ödemeyeceğiz” pankartları ile maaş, ücret ve aylıkları baskılayan ekonomi politikaları protesto edildi. ODTÜ öğrencileri Devrim Stadyumu’nda konserli şenliklere izin verilmemesine tepkilerini dile getirdi. “Güvenceli iş, güvenceli gelecek” taleplerini haykıran emekçiler, özelleştirmeleri protesto etti. “Orman ve doğa yağmasına hayır” pankartı ile çevreyi yok eden projelere tepki gösterildi. İnşaat mühendisleri depremlere dikkat çekerek “Ölmek değil bu halkın kaderi, bilimin sesine kulak verin” pankartı açtı.

CHP bu yılki kutlamalara kalabalık milletvekili grubu ile destek verdi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile aralarında Umut Akdoğan, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan, Aliye Timisi Ersever, Aylin Yaman, Semra Dinçer, Talat Dinçer, Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel ve Mahmut Tanal’ın da bulunduğu çok sayıda CHP’li milletvekili alandaydı.

ASGARİ PROTESTOSU

8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olduğu için emeklilikleri 17-20 yıl sonrasına kalanların sesi olan Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) taleplerini dile getirdi. Konuşmalarda açlık sınırının altındaki 10 bin lira emekli aylıkları, 17 bin 2 lira asgari ücret protesto edildi. Milyonlarca kişinin açlık sınırının altında yaşadığına vurgu yapıldı. KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Tülay Yıldırım, kapitalizmin en vahşi haliyle hüküm sürdüğünü vurguladı.

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, “Bugün bizi karanlığa itenlere, zulmü reva görenlere karşı bir arada mücadele etme günüdür. İş cinayetlerine ‘kader’ ve ‘fıtrat’ deyip geçen siyasi sorumlular size söyleyecek sözümüz var; çalışanlar açlık sınırının bile altında asgari ücrete mahkûm ediliyor. Emeklilere yaşamayın dercesine bir ücret reva görülüyor, vergi yükü işçinin, emekçinin, emeklinin sırtında” dedi.

İstanbul’da Taksim Meydanı’na yürüyüşe izin verilmemesi Ankara’da da protesto edildi. Katılımcılar sık sık “Her yer Taksim her yer direniş” sloganları attı. Bazı katılımcılar Filistin bayrakları taşıdı. Yağmura karşın emekçiler yürüyüş ve mitinge çocukları ile katıldı. Yürüyüş ve mitingde sık sık “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek; Birleşe birleşe kazanacağız; Türkiye laiktir laik kalacak; Faşizme karşı omuz omuza; Üreten biziz yöneten de biz olacağız; Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz; İş, ekmek, özgürlük” sloganları atıldı. İşçiler baretleri ile yürüyüşe katıldı. Miting alanında marşlar söylendi, halaylar çekildi. 1 Mayıs Marşı hep birlikte söylendi.