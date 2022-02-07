Ameliyat sonrası karantinaya girdi: Kanser hastası kadın 4 gündür elektriksiz ve susuz
Burdur'un Ağlasun ilçesinde meme ve rahim kanseri tedavisi sürecinde ameliyat olan, yakalandığı Covid-19 nedeniyle evde ailesiyle karantinaya giren Derya Çerçevik (42), elektrik ve su kesintisi nedeniyle 4 gündür mağdur olduklarını söyledi.
Burdur'un Ağlasun ilçesinde oturan Derya Çerçevik, meme ve rahim kanseri tedavisi sürecinde 26 Ocak'ta Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları Bölümü'nde ameliyat oldu.
Tedavi sürecinde koronavirüs teşhisi konulan Çerçevik, 1 Şubat'ta taburcu oldu. Çerçevik, eşi Murat (43) kızı Ahsen (20) ile evde koronavirüs karantinasına girdi. Ağlasun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 Şubat'ta evlerinde elektrik ve su kesintisi yaşanan Çerçevik ailesi, karantina sürecinde odun sobasıyla ısınıp, mum ışığında oturuyor. Ağlasun ilçe merkezinde 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle elektrik, su, telefon ve internet hattında kesinti yaşayan aile, 4 gündür mağdur olduklarını söyledi.
"GIDA TEMİNİNİNDE DE SIKINTI YAŞIYORUZ"
Evi akşamları mum ışığıyla aydınlattıklarını aktaran Derya Çerçevik, gıda temininde de sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Karantina sürecinde kendilerine ulaşan olmamasından yakınan Derya Çerçevik, "26 Ocak'ta ameliyat oldum. Hastanede koronavirüse yakalandığım belirlendi. Aileme de bulaştı. Evimizde karantinaya alındık. Kar yağışı nedeniyle hayat felç oldu. Evimizde 4 gündür elektrik, su yok. Yollarımız açılmadı. Kimse ilgilenmiyor" dedi.
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