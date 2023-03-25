CHP'li Gökçen'den '6284' uyarısı: Ciddi bir yol ayrımındayız.

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 15:59

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 15:59

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'na yönelik tartışmaları, bugün yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi.

Kadınlar olarak hiç bitmeyen bir fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddetle karşılaştıklarını belirten Gökçen, şu ifadeleri kullandı:

"Her geçen gün bir kadın arkadaşımız katlediliyor. Çocuğunun gözünün önünde şiddet gören kadınların, bu travmayı hayatının sonuna kadar yaşayacak olan çocuklarının koruyucusu olan bir kanun var. 6284 sayılı Kanun, aynı zamanda iç hukukumuzun İstanbul Sözleşmesi’ne açılan kapısı. Bu anlamda kadınlar ve ev içi şiddete uğrama riski olan herkes için özel bir önemde.

Konuştuğum genç kadınların tamamı, tacizin günlük yaşamın bir parçası olmasından çok rahatsız olduğunu anlatıyor. Yine görüştüğümüz bazı gençlerin yurt dışına taşınma sebebi, bir kadın olarak kendini özgür hissedememek. İstediği şekilde yaşayamamak, tercih ettiği gibi giyinememek, inancına saygı gösterilmemesi ve en basit günlük aktivitelerin tacizden dolayı çok zorlaştırılması. Bu nedenlerle biz genç kadınları ülkemizden kaybediyoruz. Muhafazakar genç kadınlar ise siyasetin kısır tartışmaları içinde konumlandırılmaktan rahatsız olduklarını ifade ediyor; bu ülkeyi yönetenlerin yansıttığı gibi değil, birer kadın olarak yaşadıkları sorunlarla, talepleriyle ve kendi hikayeleriyle var olabilmek istiyorlar."

"KATİLLERE İNDİRİMİ LAYIK GÖRENLER HİZALANDI"

Ciddi bir yol ayrımıyla karşı karşıya olduklarına dikkat çeken Gökçen, "Kadınların sosyal ve siyasal hayatta, iş yaşamında görünür olmasını istemeyenler, ev içi şiddetle bir sorunu olmayanlar, şiddete uğrayan yerine fail ile empati yapanlar, katillere indirimi layık görenler hizalanmış durumda. Kadınların özgürlüğünü tehdit olarak görenlerin tam karşısında, canımızı koruyan 6284 sayılı kanunu savunmaya devam edeceğiz. 6284 sayılı kanunu yalnızca savunmayacak, aynı zamanda uygulayacak ve bütüncül politikalarla destekleyeceğiz. Kurumlar arasında eksik olan koordinasyon sorununu çözeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı ve Millet İttifakı iktidarında kadına yönelik şiddetle etkin bir mücadele dönemi başlayacak. Çünkü kaybedecek bir tek kız kardeşimiz bile yok" dedi.