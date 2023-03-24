Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 6284 sayılı kanun hakkında bunları söylemiş!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 23:17

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 23:17

Yeniden Refah Partisi (YRP), 14 Mayıs seçimlerindeki tutumunda değişikliğe gitti. Daha önce seçimlere kendi ismi ve logosuyla gireceğini açıklayan parti, Cumhur İttifakı'na katılmaya karar verdiğini duyurdu.

Partinin geçmiş süreçte AKP ile '6284 krizi' yaşadığı iddia edilirken, Fatih Erbakan'ın geçen yıl yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

İşte Erbakan'ın 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkındaki açıklamaları:

“İnsanları bir arada tutan en temel yapı taşı olan aileyi ve ailenin çekirdeğini oluşturan ‘kadın ve erkeği’ birbirinden koparıp dağıtmak istiyorlar… Bu nedenle kendileri dışındaki toplumlarda, ‘ülkelerde aile yapısını ortadan kaldırmamız lazım’ diye düşünüyorlar. Aile yapısını, birliğini bozup dağıttıktan sonra sağlıklı bir toplum yapısı da sekteye uğrayacak ve ülkeler kolay yutulacak lokmalar haline gelecektir.

"10 MİLYON İNSAN 6284 MAĞDURU OLDU"

Bu çok açık bir gerçektir ve İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkarılan 6284 sayılı kanun da aile yapısının bozulması ve yuvaların yıkılması için düzenlenmiştir.

Bu kanun sebebiyle Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğünden elde edilen resmi verilere göre son 5 yılda 1 milyon 973 bin baba evden uzaklaştırılmış. Yani yaklaşık olarak 2 milyon aile ve dolayısıyla yaklaşık 10 milyonu insan bu garabet kanun yüzünden mağdur olmuştur. 2 milyon yuva yıkılma noktasına gelmiş, çoğu da yıkılmıştır. Boşanmalarda patlama yaşanmıştır. Bu kanun yüzünden kadına şiddet daha çok artmıştır. Bu uygulamalarda çünkü en çok kadın ve çocuklar mağdur olmuştur.

Delilsiz beyana dayalı olarak babanın 6 ay 1 sene evden uzaklaştırılması babasız çocuklar büyümesine yol açmış, kadınlar da kendi başına tek başına kalarak çok daha fazla mağdur olmuştur. Bu verilere göre 6284 sayılı kanun kadına ve aileye ve çocuklara sadece yıkım getirmiştir. İstanbul sözleşmesinin uzantısı 6284 sayılı kanun kaldırılmalıdır."

Öte yandan ittifakın bir diğer ortağı HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu da "Biz de İstanbul Sözleşmesi'nin ailenin köküne kibrit suyu döktüğünü, 6284 sayılı yasanın isminin her ne kadar aileyi koruma kanunu olsa da şiddeti önlemediğini daha önce basınla paylaştık" diye konuşmuştu.