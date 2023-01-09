CHP'li Fethi Açıkel'den politika notu: 'Rant, krizi derinleştirdi'

Yayınlanma: 09.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 02:00

Açıkel, Türkiye’nin dijital dönüşümü, ekonomik kriz ve işsizlik üzerine politika notu hazırladı. Notta özetle şu tespit ve öneriler yer aldı:

Dönüşümü ıskalıyor: AKP’nin rant rejimi, Endüstri 4.0, dijital ve yeşil dönüşümü ıskalıyor. Türkiye’nin sahip olduğu genç insan kaynağı potansiyeli ve nitelikli eğitim kurumları, AKP’nin liyakatsiz ve hoyrat yönetim anlayışı yüzünden erozyona uğratılmıştır. Oysa bunlar, hızla değişen dünya ekonomisindeki teknolojik dönüşümü ve yenilikleri takip edebilmek için sahip olduğumuz en etkili araçlardır.





AKP’nin rant rejimi, Endüstri 4.0, dijital ve yeşil dönüşümü ıskalıyor. Türkiye’nin sahip olduğu genç insan kaynağı potansiyeli ve nitelikli eğitim kurumları, AKP’nin liyakatsiz ve hoyrat yönetim anlayışı yüzünden erozyona uğratılmıştır. Oysa bunlar, hızla değişen dünya ekonomisindeki teknolojik dönüşümü ve yenilikleri takip edebilmek için sahip olduğumuz en etkili araçlardır. Yanlış özelleştirme: AKP’nin yanlış özelleştirme teknolojik altyapımızı ve ulusal beşeri sermayemizi onlarca yıllık gerileme süreci içine sokmuştur.





AKP’nin yanlış özelleştirme teknolojik altyapımızı ve ulusal beşeri sermayemizi onlarca yıllık gerileme süreci içine sokmuştur. CHP ne yapacak?: CHP iktidarında, nitelikli ve becerikli işgücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesini sağlayacak bir eğitim-istihdam bağlantısı güçlü bir şekilde kurulacaktır. Türkiye’nin derinleşen teknik ve endüstriyel beceri açığına son verilecektir.



