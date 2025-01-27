CHP'li Gül Çiftci: "Anlaşılıyor ki Başsavcılık güne CHP'yle başlayıp, günü CHP'yle bitiriyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bugünkü basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmasıyla ilgili, "Anlaşılıyor ki Başsavcılık güne CHP'yle başlayıp, günü CHP'yle bitiriyor" dedi.

CHP'li Gül Çiftci:
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 12:43

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'un bugünkü basın toplantısındaki "Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" ifadeleriyle ilgili soruşturma açılmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. 

Gül Çiftçi; "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na basın açıklaması bittikten hemen sonra jet hızıyla yeni bir soruşturma açıldı. Anlaşılıyor ki; Başsavcılık güne CHP'yle başlayıp, günü CHP'yle bitiriyor" ifadesini kullandı.


Etiketler: #CHP #İmamoğlu

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