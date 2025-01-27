Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı: 'İfade özgürlüğünün temeline ağır darbe'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 12:18

Güncelleme: 27.01.2025 - 12:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlenen "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında konuştu.

İmamoğlu, yargının siyasallaşmasına yönelik eleştirilerini dile getirdiği basın toplantısında, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ın kendisine ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda görevlendirildiğini belirterek, "Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" dedi.

İmamoğlu, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ın hazırladığı raporları kamuoyuyla paylaştı.

İmamoğlu, var olmayan bilirkişi raporunun kendisine yönelik davalarda soruşturma dosyasına girdiğini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi Satışmış Büyükcanayakın ile ilgili açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma başlattı.

MANSUR YAVAŞ'TAN DESTEK MESAJI

Son olarak, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan, İmamoğlu'na destek mesajı geldi.

Yavaş, X'ten paylaştığı mesajda, "Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağımızı ve adaletin yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isterim" dedi.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 'bilirkişi' hakkındaki açıklamalarını, bir hukukçu olarak ülkem adına derin bir üzüntüyle takip ettim.

Hukuk, kişilere göre değil; evrensel ilkelere ve kurallara göre işletilmelidir. Hukuk, özel atamalara değil; liyakate dayalı bir anlayışla yürütülmelidir.

Bu temel prensiplerin dışına çıkan her uygulama, sadece bireylerin değil, toplumsal adalet duygusunun da zedelenmesine yol açar. Sayın Ekrem İmamoğlu'na her açıklamasının ardından soruşturma açılması, yalnızca demokratik değerlerimize değil, ifade özgürlüğünün temeline de ağır bir darbedir. Eleştiri, birini hedef göstermek değil, aksine demokratik bir toplumun vazgeçilmez yapı taşıdır.

Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağımızı ve adaletin yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isterim."