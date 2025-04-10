CHP'li Günaydın İmamoğlu'nun yarın görülecek duruşmalarına ilişkin ayrıntıları açıkladı: 'Tesadüfler duruşma başlamadan sonuç doğuruyor'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 14:43

Güncelleme: 10.04.2025 - 15:36

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yarın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanacağı iki ayrı duruşmanın yanında CHP İstanbul İl binası alımıyla ilgili bir duruşmanın daha olacağını söyledi.

Günaydın sosyal medya hesabından 3 duruşmanın da aynı güne denk geldiğini ancak farklı adliyelerde görüleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yarın, 11 Nisan 2025 günü Ekrem Başkan’ın “sanık sıfatıyla” yargılanacağı iki ayrı duruşma yanında, CHP Istanbul İl binası alımıyla ilgili bir duruşma olmak üzere, takip edeceğimiz üç ayrı dava/duruşma olacak.

TESADÜFE bakın ki, üçü de aynı güne denk gelmiş ve fakat üçü de ayrı adliyelerde görülecek. Bunlar Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü, Büyükçekmece Adliyesi ve Çağlayan Adliyesi..

TESADÜFLER ve hukuka aykırılıklar, doğal olarak koşut gidiyor.

Kısaca özetlemeye çalışalım:

1- Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’i tehdit ettiği iddiasıyla açılan dava, sabah 10:00’da Silivri’de başlayacak.

Davayı 14. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) görecek.

Peki davaya hangi mahkemenin bakacağı nasıl belirleniyor?

Çağlayan’da 44 adet ACM var. UYAP sistemi, tesadüfen ve otomatik olarak, davaya bakacak mahkemeyi belirliyor.

"NASIL BİR SONUÇ DOĞURMUŞ?"

Peki bu tesadüf mahkeme ataması, nasıl bir sonuç doğurmuş?

14 ACM Akın Gürlek’in daha evvel heyet başkanı olduğu mahkeme.

Demek ki Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek’in mağduru olduğu savlanan tehdit davasında, Akın Gürlek’in eski Başkanı olduğu mahkemede yargılanacak.

Peki bu mahkemenin şimdiki Başkanı kim:

Daha evvel 26. ACM’de, 37. ACM’de ve 14. ACM’de Akın Gürlek Başkan iken, üye sıfatıyla heyette bulunan hakim. Akın Gürlek’in Adalet Bakan Yardımcısı olması sonrasında, sözü geçen kişi heyet başkanı oluyor.

Peki heyetin diğer üyesi kim? AKP’li Başakşehir İlçe Belediyesi’nde Hukuk Müşavir iken adli yargıya geçen ve 14 ACM üyeliğine yükselen bir hakim.

Başkan dahil heyetin üç kişiden oluştuğunu da belirtelim.

Kısacası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın mağdur olduğu iddiasıyla açılan davada, soruşturmayı, Başsavcı’nın talimatı altında bulunan savcılar başlatıyor, davayı daha evvel üç ayrı ağır ceza mahkemesi heyetinde yanında bulunan üye bu kez başkan sıfatıyla görüyor, heyetin diğer üyesi ise AKP’li bir belediyeden adli yargıya geçen şimdiki hakim.

"DURUŞMA BAŞLAMADAN BİR SONUÇ DOĞURUYOR"

Bu TESADÜFLER, daha duruşma başlamadan bir sonuç doğuruyor:

Ekrem Başkan’ın avukatları, Çağlayan Adliyesi 14 ACM’de başlayacak duruşmaya Başkan’ın fiziken getirilmesi ve SEGBİS sistemiyle değil mahkemede bizzat ifade vermesi yönünde dilekçe veriyorlar.

Mahkeme önce bu isteği kabul ediyor, yarım saat sonra fikir değiştirerek duruşmayı Silivri cezaevi kampüsü içindeki 2 No’lu salona alıyor. Gerekçesi ise Çağlayan Adliyesi fiziki koşullarının tarafların mağduriyetine yol açabileceği(!)

Yani duruşmayı kent merkezindeki Şişli - Çağlayan Adliyesi’nden 100 km dışarıya, Silivri Cezaevleri içindeki duruşma salonuna taşıyarak, bizlerin mağdur olmasını önleyeceklermiş..

“Gerekçe” diye buna denir..

Bu duruşma salonu dışından bugün çekilen videoyu mesaj ekine iliştiriyor ve ifade ediyorum: Duruşma salonunu Silivri’ye değil Hakkari’ye de taşısanız, yarın orada olacağız.

Ve bir çağrı yapalım: Duruşmayı vergilerimizle yandaşlık yapan TRT naklen yayınlasın. Seçim geceleri AKP’yi yenilir görünce yayın durduran AA duruşmayı linkle tüm kanallara geçsin.

"VATANDAŞ GÖZÜYLE GÖRSÜN"

Kim haklı kim haksız vatandaş gözüyle görsün, kulağıyla duysun.

Madem duruşma salonlarından siyaseti dizayn etmeye çalışıyorsunuz, haydi yapın bunu.

2- Gelelim 11 Nisan 2025 günü 10:30’da Çağlayan Adliyesi’nde görülecek İstanbul İl Binası alım duruşmasına. 59 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3 üncü duruşması 37 ACM salonuna alındı.

TESADÜF bunun da duruşma tarihi aynı güne denk geldi.

Şimdi size bir çağrı daha yapalım: Bu duruşmayı da naklen yayımlayın ancak bir ilave araştırmayı da beraberinde yaptırın. AKP İl binasının alımı konusunda MASAK bir rapor düzenlesin görelim, ayrıca Türkiye’de mülk satışlarında elden ödeme pratiği konusunda bir yansız kamuoyu araştırması yaptırıp sonuçlarını TRT’de paylaşın!

3- Nihayet günün son duruşması Büyükçekmece Adliyesi’nde ve saat 15:00’te başlayacak. Tüm bilirkişi raporları lehe. Savcı 2 Ekim, 20 Kasım ve 8 Ocak duruşmalarında mütalaa vermedi.

Hakim 3 ay sonraya ve son kez olmak üzere süre vermişti. O süre de TESADÜFEN 11 Nisan’a denk gelmişti.

Yarını yaşayacağız, her şey çok güzel olacak!"