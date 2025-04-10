Son Dakika... Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile görüşecek!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 10:08

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:43

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ses çıkartmak için dün (9 Nisan) on binlerce kişi Şişli'deki mitinge akın etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuştuğu mitinge katılım dikkat çekti. CHP, İmamoğlu'na yönelik operasyona karşı her hafta düzenli miting düzenleyeceğini açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel de bugün Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne geldi.

Özel'in görüşmenin ardından basına açıklama yapması bekleniyor.