Yayınlanma: 23.02.2025 - 12:03

Güncelleme: 23.02.2025 - 12:03

AKP MKYK listesinde yer alarak yönetimde görev alacak yeni isimler gündeme geldi. Peki, AKP MKYK listesi 2025 kimler var? Yeni AKP MKYK üyeleri belli oldu mu?

AKP MKYK LİSTESİ 2025 AÇIKLANDI MI?

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat Pazar günü Ankara’da düzenlenecek. Kongrede, AKP’nin yeni şarkısının tanıtılması ve kısa filmin yayınlanması bekleniyor. 1607 delegenin oy kullanması ön görülüyor. Kulislerde AKP’nin yeni MYK listesinde yer alacak isimlerin telefon almaya başladığı konuşuluyor. Henüz AKP MKYK listesi belli olmadı.

2021 yılında düzenlenen AKP’nin 7. Olağan Büyük Kongresi’nde asil üyeler şu isimlerden oluşmuştu.

"Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarhan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçakelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz."

MKYK NEDİR?

MKYK'nın açılımı, Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur. AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. Belirli kişilerden oluşan MKYK üyeleri parti yönetimini oluşturur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakan olur ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder ancak MYK üyesi olamaz. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri parti yönetiminde etkin bir şekilde rol alır.