CHP'li Günaydın'dan canlı yayında 'winner ceket' açıklaması: 'Erdoğan'ın giydiği hiçbir şeyi giymem...'

Yayınlanma: 13.07.2024 - 10:58

Güncelleme: 13.07.2024 - 11:08

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la özdeşleşen ve "winner ceket" olarak isimlendirilen ceketin CHP Genel Başkan Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da giymesiyle ilgili açıklamada bulundu.

“O ÖYLE BİR TERCİH YAPMIŞ…”

EKOL TV’de Pınar Işık Ardor’un sunduğu Geniş Açı programına katılan Günaydın, Ardor'un "Sizin üzerinizdeki ekose mi, 'winner' mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben ne 'winner' giyerim ne ekose giyerim. Erdoğan'ın giydiği hiçbir şeyi giymem. Ayrıca onu giyenlere bakarsak o 'winner' ceket değil, 'loser' ceket. Özgür Bey 'Ben giyerim' dedi. Ben onun yerinde olsam öyle demezdim ama öyle bir tercih yapmış, bir şey söyleyemem."

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel’in Ayşe Ateş'le görüşmesinde giydiği ceket gündem olmuş, Özel de konuyla ilgili, "Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik. Artık winner biziz" demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde benzer bir ceket giymesi de gündem olmuştu.