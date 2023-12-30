MasterChef All Star'da son ceketin sahibi belli oldu
Fenomen yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşam yayınlanan bölümde beşinci ve son ceket sahibini buldu. Diğer iki yarışmacı ise MasterChef hayallerine veda etti.
TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan popüler yarışma
programı MasterChef'te birincinin açıklanması için geri sayım başladı. Bu hafta
her gün birer yarışması final için şef ceketini giydi. Kalan iki yarışmacı ise
Masterchef hayallerine veda etti.
Pazartesi akşamı ilk ceketin sahibi Tahsin olurken Salı
akşamı ikinci ceketin sahibi Barbaros oldu. Üçüncü ceketi kazanan isim ise Esra
oldu. Dördüncü ceketi önceki gün Sergen giyerken kalan son ceket de dün akşam
sahibini buldu.
SON CEKET SAHİBİNİ BULDU
Yarışmacılar ilk turda karides, nar, lemongrass, esmer
bulgur ve Mengen peyniri kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmak için uğraştı.
Yarışmacıların ilk turda şeflerden aldıkları puanlar ise şu
şekilde:
- Kıvanç: 23
- Hasan: 21
- Eren: 19
Böylece Kıvanç ikinci tura birinci olarak girmiş oldu.
Tüm dünyada restoranları ve yemekleriyle kendinden söz
ettiren Maksut Aşkar ikinci turun konuk şefi oldu. Yarışmacılar Maksut Şef'in
'Kuzugöbeği Mantısı' tabağını yaptılar.
İkinci turda alınan puanlar ise şöyleydi:
- Hasan: 27,5 puan (Toplamda 48,5 puan)
- Kıvanç: 24 puan (Toplamda 47 puan)
- Eren: 28 puan (Toplamda 47 puan)
Kıvanç ve Eren aynı puanı aldıkları için ikisi de yarışmadan 6'ncı olarak ayrıldı.
Kıvanç ayrılık konuşmasında, yorulduğunu söyleyerek
yarışmanın kendisi için yorucu olmaya başladığını açıkladı.
Hasan aldığı 48,5 puanla beşinci ve son ceketin sahibi oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi
- Uzman isimden ‘yanardağ’ uyarısı: ‘Patlama yapabilir'
- Suudi Arabistan'dan açıklama
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!
- Maça çıkmayacaklar...
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- 2. Sayfa programı bitti: Müge ve Gülşen ikilisi ayrıldı
- '2. Sayfa' bitti, İrem Derici'nin paylaşımı gündem oldu
- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
- Kara ile teması olmayan tek deniz