CHP'li Güneşhan, öğrenci pansiyonlarındaki eksikliklere işaret etti: Bakkal bile böyle yönetilmez
CHP’li İsmet Güneşhan, MEB’e bağlı pansiyonlu okullarda revir ve yatak sorunu yaşandığını aktardı. Aksaklıkların Sayıştay raporuna yansıdığını söyleyen Güneşhan, “Küçük bakkal bile böyle yönetilmez” diyerek tepki gösterdi.
CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Sayıştay’ın Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ilişkin 2022 yılı denetim raporundaki bulgulara dikkat çekti.
Gümüşhan, söz konusu raporda çok sayıda uygunsuzluğun ortaya çıktığını belirterek, “Sayıştay denetçileri, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı pansiyonlu okulların faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlayacak insan kaynağına sahip olmadığını tespit etmiş” diye konuştu.
CHP’li Güneşhan, şunları söyledi: “Çoğunda revir yok, revir olanlarda da mevzuatta belirtilenden az yatak var. Revir var ama Sağlık Bakanlığı ile yapılması gereken protokol yapılmadığı için sağlık personeli yok. Öğrenci yatak odalarında öğrenci başına düşen alan olması gerekenden çok daha düşük.”
Pansiyonlar arası bir tutarlılık olmadığını belirten Gümüşhan, “Pansiyonlarda teknik personel ve kaloriferci bulunmadığı için pansiyon bütçesinden kazan bakım onarımları ile tesisat bakım onarımlarına ilişkin harcamalar yapılmak zorunda kalınmış. Küçük bir bakkal dükkânı bile böyle yönetilmez” ifadelerini kullandı.
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