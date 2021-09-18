CHP'li Gürer sordu: Bin 200 TL'den 2 bin 600 TL'ye nasıl yükseldi?

18 Eylül 2021 Cumartesi, 12:25

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dönem dönem zamlanan ve bir yıl içindeki fiyat artışı yüzde 50’yı bulan doğalgazın ardından kışlık yakacak kömüre gelen zamların da el yakmaya başladığını söyledi.

Geçen yıl fiyatı bin 200 TL civarında olan kömürün bu yılın mart ve nisan aylarında bin 300 TL arasında satıldığını anımsatan CHP'li Gürer, “Kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde kömür fiyatları anormal derecede artış gösterdi. Kimi bölgelerde, türünü göre Afrika İthal kömür 2 bin 500 TL ila 2 bin 600 TL arasında satışı yapılıyor. Kömürde yüzde 100’e varan artış var. Rusya’dan ithal kalorifer kömürü geçen yıl 210 dolar olan fiyatta bu yıl 340 dolara çıktı. Kömürde sobadan önce Vatandaşın cebini yakıyor. bu zamlara kim dur diyecektir” ifadelerini kullandı.

BU ZAMLAR NEDEN?

Döviz kurlarındaki dengesizliğin kömür fiyatında artışına bir neden olduğu yönünde açıklamalar yapıldığına dikkat çeken Gürer, “Ancak birkaç ayda kömür fiyatının yüzde 100’e varan oranda zamlanması kabul edilebilir bir durum değildir. Afrika kömürü artış yüzde 100'e erdi. Öte yandan kalorifer kömürü için ithalatçı firmaların Rusya’daki kömür üretiminin azalmasını gerekçe göstererek, kış mevsimi öncesinde bu tür artışları yapmasının, dar gelirli vatandaşı büyük sıkıntıya sokacağı ortadadır. birkaç ay önce 1300 TL’ye satılan ve stoklanan kömürlerin bile şimdi 2 bin 500- 2 bin 600 TL bandında satıldığı iddia ediliyor." diye konuştu.

"BU FİYATA NASIL KÖMÜR ALACAKLAR?"

Gürer, “Doğalgaza, kömüre, temel tüketim maddelerine, gıda ürünlerine, elektriğe gelen zamlar aldı başını gidiyor. Dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşın geliri yerinde sayarken, hayatını idame ettirmesi için satın alması gereken ürünler sürekli zamlanıyor. Ülkemizde çoğunluğu emekli ve asgari ücretli olmak üzere nüfusun yarıya yakını dar gelirlidir. Bu insanlar, yüzde 100 artış olan kömürü nasıl alacaklar? Kışın tezek mi yakacaklar. Doğalgaz faturaları, elektrik faturaları vatandaş bakmaya korkuyor.Her ay farklı ve zamlı fiyatlardan dert yanıyor.Kömürde aldı başını gidiyor.İktidar seyrediyor” diyerek tepkisini dile getirdi.