CHP'li Gürer'den üniversite öğrenci burs ve kredi miktarlarının artırılması için kanun teklifi

Yayınlanma: 27.01.2025 - 11:28

Güncelleme: 27.01.2025 - 11:28

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversite öğrencilerinin artan ekonomik zorluklar karşısında daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için bursların artırılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine Dair Kanun'nda değişiklik yapılarak burs-mkredi miktarının ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık 5 bin lira, yüksek lisans öğrencileri için aylık 7 bin lira, doktora öğrencileri için alık 9 bin liraya yükseltilmesini, söz konusu miktarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasını öngörüyor.

Gürer, şunları kaydetti:

"Eğitim, bir ülkenin geleceğini inşa eden en temel unsurlardan biridir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamalıdır. Türkiye’de sağlanan burs ve kredi miktarlarının, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Burs için sağlanan artış ekonomik kriz nedeni ile faydalı olamamaktadır. Artış yetersizdir. Artışın en azından öğrenci için bir katkı noktasında olmalıdır.

Eğitim zorlaştı. Giderler arttı. Emekli, asgari ücretli, dar gelirli nasıl üniversitede çocuk okutacak? Eğitimin her kademesi yaşanan sorunlar çözüm bekliyor. KYK burslarının yetersizliği, öğrencileri part-time çalışmaya zorladığı gibi, sosyal ve kültürel etkinliklerden de uzak kalmalarına yol açıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe görüşmelerinde bursların artması gerektiğini Bakan'a da söyledim. Sonuçta bir düzenleme oldu. Ancak ekonomik kriz karşısında düzenleme yetersiz kaldı.

Kanun teklifine göre; ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 5 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 7 bin lira, doktora öğrencilerine aylık 9 bin lira burs verilmesi öngörülüyor. Bu miktarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasını içeren düzenleme, öğrencilere ekonomik kaygılarından arınmış bir eğitim süreci sunmayı hedefliyor.

Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak bir lütuf değil, sosyal devletin gereğidir. Bu kanun teklifi, gençlerimize umut olacak ve onları daha iyi bir geleceğe hazırlayacaktır.

Öğrencilerin burs miktarlarının artırılmasına yönelik bu düzenleme, TBMM’de kabul edilirse, binlerce üniversite öğrencisinin yaşamını doğrudan etkileyecek ve eğitimde fırsat eşitliği adına atılmış bir adım olacaktır."