CHP'li Gürsel Erol: Zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, astığın afişlerin altına ismini yazacak cesarete bile sahip değilsin

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarınki Elazığ programı öncesinde kentteki reklam panolarına asılan korsan afişlere ilişkin açıklama yaptı.

Erol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda korsan afişleri astıran kişinin, AKP Elazığ İl Başkanı olduğunu savundu.

Erol, “Billboardlara gece karanlığında provokatif afiş astıran zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, şehirde gerginlik yaratmak için astığın afişlerin altına ismini yazacak cesarete bile sahip değilsin” dedi.

Erol’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Billboardlara gece karanlığında provakatif afiş astıran zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, şehirde gerginlik yaratmak için astığın afişlerin altına ismini yazacak cesarete bile sahip değilsin!

Aziz şehrimiz sizin oyunlarınıza gelmeyecek, kirli oyunlarınızı mutlaka bozacaktır.