CHP'li Gürsel Erol: Zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, astığın afişlerin altına ismini yazacak cesarete bile sahip değilsin
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarınki Elazığ programı öncesinde kentteki reklam panolarına asılan korsan afişlere ilişkin, “Billboardlara gece karanlığında provokatif afiş astıran zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, şehirde gerginlik yaratmak için astığın afişlerin altına ismini yazacak cesarete bile sahip değilsin” dedi.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarınki Elazığ programı öncesinde kentteki reklam panolarına asılan korsan afişlere ilişkin açıklama yaptı.
Erol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda korsan afişleri astıran kişinin, AKP Elazığ İl Başkanı olduğunu savundu.
Erol, “Billboardlara gece karanlığında provokatif afiş astıran zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, şehirde gerginlik yaratmak için astığın afişlerin altına ismini yazacak cesarete bile sahip değilsin” dedi.
Erol’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
- Billboardlara gece karanlığında provokatif afiş astıran zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, şehirde gerginlik yaratmak için astığın afişlerin altına ismini yazacak cesarete bile sahip değilsin! Aziz şehrimiz sizin oyunlarınıza gelmeyecek, kirli oyunlarınızı mutlaka bozacaktır.
Billboardlara gece karanlığında provakatif afiş astıran zavallı AKP Elazığ İl Başkanı, şehirde gerginlik yaratmak için astığın afişlerin altına ismini yazacak cesarete bile sahip değilsin!— Gürsel Erol (@gurselerol62) September 19, 2022
Aziz şehrimiz sizin oyunlarınıza gelmeyecek, kirli oyunlarınızı mutlaka bozacaktır.
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