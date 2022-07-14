CHP'li İbrahim Kaboğlu, ‘tek adam’ döneminin yasama karnesini çıkarttı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, TBMM’nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altında geçen beş yasama dönemine ilişkin bir bilgi notu hazırladı.

Bu süre içerisinde 384 normatif düzenlemeyle, tam 6 bin 530 maddenin yürürlüğe girdiğini söyleyen Kaboğlu, bu düzenlemelerin 105’inin “gerekçesiz ve Saray’da atanmışlar” tarafından hazırlanan 2 bin 692 maddeyle Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri aracılığıyla yürürlüğe girdiğini belirtti. Buna karşılık, Meclis’in seçilmiş 600 milletvekilinin 3 bin 285 maddeyi görüşerek 273 yasa teklifini yasalaştırdığını belirten Kaboğlu, “Bunlardan 69’u torba yasa ile yasalaştı. Torba yasa ile 2 bin 138 madde yürürlüğe girdi. 160 yasayla yürürlüğe giren 486 madde AYM’ye başvuru yapılamayan uluslararası antlaşmalar. Geri kalan 44 teklifle yürürlüğe giren 661 madde de diğer düzenlemelerden oluşuyor” dedi.

CHP’nin TBMM’de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurma yetkisi olan tek parti olarak yaptığı itirazlara ilişkin de konuşan Kaboğlu, “Beşinci yasama yılı sonu itibarıyla toplam 105 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden 77’sinin, Meclis’in yasalaştırdığı 113 yasanın da 79’unun içerdiği aykırılıkları iptal istemiyle AYM’ye başvurduk” dedi. Kaboğlu, CHP’nin, AYM’ye şu ana kadar anayasada yer alan “yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi/sosyal devlet ilkesi/yürütme yetkisi ve görevine ilişkin sınırların ihlali/insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler” gibi maddelerin ihlali gerekçesiyle başvurduğunu söyledi. Başvurularının çok azına yanıt aldıklarını söyleyen Kaboğlu, “Yürürlüğe giren 384 düzenlemeden iptali istenilen 162 başvurudan yalnız 53’üne ilişkin karar verildi. Bunların 29’u ret, 24’ünde ise kısmen iptal kararı verildi. Kararların tamamında yürürlüğün durdurulması istemleri reddedildi” diye konuştu.