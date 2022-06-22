HSK’nin yayımladığı geniş kapsamlı yaz kararnamesi tartışma yarattı

22 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 19 Haziran’da, 5 bin 75 adli ve 351 idari hâkim ve savcıyı etkileyen yaz kararnamesi yayımladı. Kritik davalarda yer alan bazı isimlere yönelik “sürülme”, bazı isimlere yönelik de “terfi” olarak nitelendirilen kararlar tartışma yaratırken sandık kurulları da gündeme geldi. HSK’nin duyurusunda, yeniden incelenme isteminde bulunacakların, “durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin” itiraz etmeleri istendi. Duyuruda, atama tebligatlarının da 1 Temmuz’dan itibaren gönderilmesinin planlandığı aktarıldı. Gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren hukukçu Eminağaoğlu, Seçim Yasası’nda yapılan değişikliklere işaret etti.

"MÜDAHALE"

Değişiklik ile seçim kurullarının yapılarına müdahale edildiği, 6 Temmuz’a kadar da kurulların oluşturulmasının öngörüldüğünü kaydeden Eminağaoğlu, “Bugüne kadar seçim kurullarının yeni bir yasal düzenlemeye göre oluşturulması yoluna gidilmedi” dedi. Bu nedenle HSK kararnamesinin zamanlamasına dikkat çeken ve neredeyse kararnameden etkilenmeyen il ve ilçenin kalmadığını aktaran Eminağaoğlu, “Atama kararnamesinin sayısal ve görev yerleri yönünden kapsamı gözetilince bu kararnameden etkilenmeyen il ve ilçe seçim kurulunun kalmaması, yasal düzenlemeden sonra bir de kararname yoluyla seçim kurullarına müdahale anlamına geliyor” diye konuştu.

Eminağaoğlu, HSK tebligatlarının 1 Temmuz’da yapılmaya başlanacağına dikkat çekerek tebliğden itibaren 15 gün içinde göreve başlanması gerektiğini anımsattı.

"ÖRTÜLÜ MESAJ"

Eminağaoğlu, “Seçim kurullarında görev almak isteyenlerin adeta geç kalmadan, bir emir almış gibi koşarak 6 Temmuz’a kadar göreve başlamaları, bu yolla ancak seçim kurullarında yer almaları gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Kararname kapsamında kalanlardan yasal haklarını kullanarak 15 günlük süreyi bekleyen ve bu şekilde 6 Temmuz’a kadar göreve başlamayanlar ise yeni seçim kurularında görev almayacak. Yasa, HSK kararnamesi ve tebligat süreleri gözetildiğinde, seçim kurulların müdahalenin ilmek ilmek işlenerek sürdürüldüğü görülüyor. Seçim kurullarında görev almak isteyenlere bugüne kadar eşi benzeri görülmedik biçimde, adeta bir mesaj veriliyor; ‘Her şeyi bırakarak derhal yeni görevinize 6 Temmuz’a kadar başlayın’ deniliyor. Dehşet bir durum, tamamen örtülü bir mesaj” ifadelerini kullandı.