CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan erken seçim açıklaması

05 Ocak 2023 Perşembe, 23:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda haziran ayında yapılması planlanan seçimle ilgili “Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek, tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

1) Seçim tarihi 18 Haziran 2023 olup bu tarihten önce seçimin yapılabilmesi ise, Meclis’te 360 milletvekilinin ya da cumhurbaşkanının seçim kararı alması ile mümkündür ve bu da erken seçimdir. pic.twitter.com/Mlx1p4bV5T — İbrahim Özden Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) January 5, 2023

Kaboğlu, mesajlarında şunları kaydetti:

“1) Seçim tarihi 18 Haziran 2023 olup bu tarihten önce seçimin yapılabilmesi ise, Meclis'te 360 milletvekilinin ya da cumhurbaşkanının seçim kararı alması ile mümkündür ve bu da erken seçimdir.

2) 18 Haziran seçimlerinin yasal başlangıç tarihi 20 Nisan'dır. 20 Nisan sonrası yapılacak bir seçim, olağan seçim takvimi içerisinde kaldığından, Cumhurbaşkanı, ancak Meclis'in 20 Nisan'dan önceki bir tarihte erken seçim kararı alması ile aday olabilir.

3) Cumhurbaşkanının, Meclis'i feshetme gibi bir yetkisi yoktur. Anayasa madde 116’ya göre, Cumhurbaşkanı yalnızca seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu durumda da seçimin tarihi, yenileme kararından 90 gün sonraki ilk pazar günüdür.

4) Seçimlerin öne alınması şeklindeki söylemler, dezenformasyon olup, öne alınma ile ifade edilmek istenen ve açıkça söylemekten kaçınılan erken seçimdir. Erken seçim kararını alma şekli, Anayasa'da yazılıdır. Bu konuda YSK yetkili değildir.

5) Cumhur ittifakı kaynaklı olası seçim tarihlerine ilişkin senaryolarda ise, seçimlere ilişkin 7393 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi zordur. Zira 7393 sayılı yasa ancak seçim başlangıcı 6 Nisan ve sonrası bir tarih olan seçimlerde uygulanır.”