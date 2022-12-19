CHP'li Kaboğlu'ndan YSK Başkanı Muharrem Akkaya'ya tepki: Utanç verici

19 Aralık 2022 Pazartesi, 14:15

CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Kaboğlu; TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda geçen hafta kabul edilen torba kanun teklifini değerlendirdi.

Kaboğlu, şunları söyledi:

Anayasa Mahkemesinin daha önce özelleştirilen limanların işletme haklarının 49 yıla çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi iptal ettiğini anımsatan Kaboğlu, Anayasa Mahkemesinin özü itibariyle "ihalesiz bir sözleşmenin uzatılması mümkün değil" dediğini aktardı.

Kaboğlu, "Aynı konuda hiçbir değişiklik yapmadan getirilen teklif de açıkça Anayasa'ya aykırıdır. Aynı konuda bir yasal düzenleme yapılamaz. Yapılırsa yine Anayasa'ya aykırılık oluşturur. dedi.

Sendikalarla ilgili yapılan düzenlemeyi değerlendiren Kaboğlu, sendikalara verilecek toplu sözleşme desteğinde yüzde 2'lik barajın yasalara aykırı olduğunu ileri sürdü; bu yönde daha önce yapılan düzenlemeye ilişkin Danıştayın kararları olduğunu anımsattı.

OHAL Komisyonu'nun elinde kalan dosyaların ilgili kurumlara devredildiğini hatırlatan Kaboğlu, "İlgili kurumlara dosyaların aktarılması, olağanüstü halin Türkiye'nin bütününde, resmi devlet kurumlarında devam edeceği anlamına geliyor" diye konuştu.

Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edildiğini anımsatan Kaboğlu, "Korsan bir öneri ile ek bütçe yapıldı. Biz 'borç nereden alındı, nerelere harcandı, bir yasa geçmişe uygulanır mı? sorularını sorduk ama cevap alamadık" ifadelerini kullandı.

"YARGIÇLAR KARARLARIYLA KONUŞUR"

Kaboğlu, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Kaboğlu, şunları söyledi:

“Yargıçlar kararlarıyla konuşur. Bu şekilde basın açıklamalarıyla değil, kararlarıyla konuşur. Bu bir yüksek yargıçtır. YSK Başkanıdır. Bu konuşması, tamamen Anayasa’ya aykırıdır. Dolayısıyla bunun ötesinde bir şey söylemeye gerek yok. Olmamalıydı.

Tabii ki bu konuşma, esasen 14 Aralık günü bir tür yargı darbesi olarak nitelendirdiğimiz kararın siyasal niteliğini de teşhir etmiş olmaktadır. Zira bu böyle birkaç ay içerisinde sonuçlanabilecek karar değildir. Çünkü, istinaf mahkemesi, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, yılları alan bir süreçtir. En az bu iki yıl sürer.

Dolayısıyla bir an önce istinaf onaylasın, bir an önce Yargıtay onaylasın ve belediye başkanlığı düşürülsün biçimindeki bir açıklama gerçekten anayasal düzene sahip olan Türkiye Cumhuriyeti açısından düşündürücüdür. Hatta utanç vericidir. Çünkü, o açıklamadan sonra hemen saray erbabı bazı bakanlar, sıraya geçerek bu yönde açıklamalar yaptılar. Bunlar da aslında benim tarafımdan özellikle bütün mesleğini, yaşamını hukuk devletine adamış olan bir kişi için gerçekten hicap duyulacak açıklamalardır.

Diliyorum ki hukuka asgari saygının olduğu günleri, yakın gelecekte görebilelim.”