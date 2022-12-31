CHP'li İlgezdi'den TRT'nin sınavsız 4 bin personel almasına tepki: Ayrımcılığın kitabını yazdılar

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

TRT’nin Sayıştay raporuna göre; 2021’de 4 bine yakın yeni personel, kuruma sınavsız bir şekilde yerleştirildi.

Duruma tepki gösteren CHP’li İlgezdi, “Devlet kurumu olarak KPSS ile eleman istihdam etmesi gereken TRT, hiçbir kriteri açıklanmayan dışarıdan alım yöntemleri ile 2020, 2021 ve 2022 yılında 3 bin 500 personel almıştır. Kendi icat ettiği ‘TRT Yetenek’ ve ‘TRT Talent’ denen hiçbir nesnelliği olmayan sistem ile de 3 yılda 500’ün üzerinde personel istihdam etmiştir. Sanki binlerce gencimiz KPSS ile atama beklemiyormuş gibi 4 bine yakın personel sınavsız bir şekilde, TRT’nin yandaşlığına yandaşlık katmak adına göreve başlatıldı. Saray iktidarı bir kez daha ayrımcılığın kitabını yazmış oldu” ifadelerini kullandı.

(Gamze Akkuş İlgezdi)

Sayıştay raporlarına göre TRT’nin tüm alım kalemlerinin yüzde 82,5’inin dış yapımlara ayrıldığını ifade eden İlgezdi, “Anayasa ve yasalara göre kamusal yayıncılık yapması gereken devletin kanalı TRT, AKTV’ye dönüşürken, milyarlarca lira da yandaş şirketlere aktarılıyor. Muhalefeti dayanaksız iddialarla eleştirmeye yemin etmiş konuklarla hazırlanan programlara, milyonlarca bütçeler yatıran saray iktidarından TRT’yi kurtaracağız” dedi.