CHP'li Burhanettin Bulut'tan dikkat çeken 'Özgür Özel' paylaşımı: Yolun açık olsun!

Daha önce 'değişim' ile ilgili açıklamalarıyla gündem olan CHP'nin Adana vekili Burhanettin Bulut, yarın açıklama yapması beklenen Özgür Özel'e destek verdi. Bulut paylaşımında, "Aydınlık yarınlar için, yolumuz, yolun açık yolun" ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 22:59
CHP'li Burhanettin Bulut'tan dikkat çeken 'Özgür Özel' paylaşımı: Yolun açık olsun!
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP içerisinde başlayan 'değişim' tartışması sürerken, daha önce "CHP’de değişimin önünde kim durursa değişimin altında kalacaktır" sözleriyle gündeme gelen CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan dikakt çeken bir paylaşım geldi.

Bulut, yarın CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaparak istifa etmesi ve genel başkanlığa adaylığını duyurması beklenen Özgür Özel'e destek verdi.

Paylaşımında yarın açıklama için CHP Genel Merkezi'nde olacağını belirten Bulut, "Laik, demokrat bir hukuk devleti umuduyla, özgür, aydınlık yarınlar için, yolumuz, yolun açık olsun Özgür Özel!" ifadelerini kullandı.

Bulut'un paylaşımı şu şekilde:

"Gelecek güzel günlere… Yarın 14.00’de Genel Merkez’deyiz… Laik, demokrat bir hukuk devleti umuduyla, özgür, aydınlık yarınlar için, yolumuz, yolun açık olsun Özgür Özel!"


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