Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in adaylığına ilişkin ilk açıklama: 'Burası Cumhuriyet Halk Partisi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayları ile seçime katılma kararı ve Özgür Özel'in adaylığına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "CHP diğer partiler gibi değil, her üyenin genel başkan olma hakkı vardır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 12:20
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in adaylığına ilişkin ilk açıklama: 'Burası Cumhuriyet Halk Partisi'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret etti. 

Ortak açıklamada MEB'i eleştiren Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yerel seçim kararı ve Özgür Özel'in adaylığına ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında öne çıkan satırbaşları şöyle:

"7 milyon 600 bin çocuğumuz dengeli beslenmiyor. Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracak olan siyasal iktidar ama bunu yapmıyor. Birleşmiş Milletlerin 2023 raporu var. O raporda 2 milyona yakın çocuk yetersiz beslenme sebebiyle bodurluk sorunu yaşıyor. Saray bunu biliyor mu acaba?

Çocukları okula aç gönderen annelerin dramını bunlar görüyorlar mı? Özellikle son 20 yılda Milli Eğitim Bakanlığı milli olma vasfını yitirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sistemini çağdaşlıktan çıkararak ideolojik bir çatışma alanına döndürdü. Liyakatsizliği kurumsallaştırdılar.

Öğretmenler zorda, çocuklar yeterince beslenemiyor. Tasarruf diye çocukların boğazından kesiyorlar.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ADAYLIĞINI DEĞERLENDİRDİ

CHP lideri, Özgür Özel'in yarın genel başkan adaylığını açıklayacak olması konusunda ise "E gayet güzel arkadaşlar, burası Cumhuriyet Halk Partisi. CHP diğer partiler gibi değil, her üyenin genel başkan olma hakkı vardır" diye konuştu.

İYİ PARTİ AÇIKLAMASI

"İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin olarak bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti."


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