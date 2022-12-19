Son dakika... Ekrem İmamoğlu kararına ilişkin anketten çıkan çarpıcı sonuç
Son dakika haberi... Türk kamuoyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret iddiasıyla verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasağı kararını reddediyor. İstanbul Ekonomi Araştırma, 14 Aralık'ta verilen mahkeme kararının ertesi günü yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı, 15 Aralık 2020'de Türkiye genelinde 1500 kişiye soruldu.
Katılımcılara "Mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği hapis ve siyasi yasak kararını adil buluyor musunuz" sorusu yöneltildi.
Ankete katılanların yüzde 64'ü "Hayır, karar adil değil" yanıtını verdi. Yüzde 14 kararı adil bulurken, katılımcıların yüzde 22'si ise fikrinin olmadığını söyledi.
YÜZDE 62 'KARAR SİYASİ' DEDİ
Türkiye Araştırmaları'nın anketinde iki soru daha yer aldı. "Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararla ilgili aşağıdakilerden hangisine katılırsınız" sorusuna katılımcıların yüzde 62'si "Siyasi bir karardır" yanıtını verdi. "Hukuki bir karardır" diyenler yüzde 17, "Fikrim yok" diyenler ise yüzde 21 olarak tespit edildi.
SİZ NE KARAR VERİRDİNİZ?
Anketteki üçüncü ve son soru ise "Siz bu davaya bakan hâkim olsaydınız hangi yönde karar verirdiniz" oldu. Buna göre; yüzde 62 "Beraat kararı verirdim" yanıtını verdi. Yüzde 24 "Fikrim yok" derken, yüzde 14 ise "Hapis ve siyasi yasak kararı veridim" şeklinde cevap verdi.
YURTTAŞLAR KARARI DOĞRU BULMADI
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na yapılan yargı darbesine ilişkin BUPAR Araştırma Şirketi'nin Cumhuriyet Gazetesi'yle paylaştığı veriler ise yurttaşların kararı doğru bulmadığını ortaya koydu.
14 farklı ilde bin 750 kişi katıldığı ankette “Siz bu cezayı doğru buluyor musunuz” sorusuna yurttaşların yanıtlarının dağılımı şöyle oldu:
Hayır doğru değildir: Yüzde 71
Evet doğrudur: Yüzde 19.5
Kararsızım: Yüzde 9.5
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