Seçilmiş başkanı 'görevden alırım' dedi: Atanmış Bakan Süleyman Soylu'nun 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması gündem oldu

19 Aralık 2022 Pazartesi, 11:42

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi.

Verilen kararla birlikte İmamoğlu'na siyasi yasak için yargı süreci başlamış oldu.

Skandal karar gündemdeki yerini korurken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni bir İmamoğlu açıklaması daha geldi. Soylu, 18 Aralık Pazar akşamı CNN Türk’te yayınlanan 'Ne Oluyor' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YARGITAY ONADIĞI ANDA GÖREVDEN ALIRIM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak yolunu açan hapis cezası kararını değerlendiren Soylu, "İmamoğlu YSK'yı eleştirebilir ama hakaret edemez" dedi. Soylu ayrıca, "Karar siyaseten yanlış' demek, hukuk devletinde olmaz. İstinaf ve Yargıtay onadığı anda görevden alırım" ifadelerine yer verdi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* İmamoğlu, YSK'yı eleştirebilir ama hakaret edemez. Pozitif hukuk açısından karar doğru. 'Karar siyaseten yanlış' demek, hukuk devletinde olmaz. İstinaf ve yargıtay onadığı anda görevden alırım.

* Davayla ilgili şunu söylemeliyim, İmamoğlu seçildikten sonra Avrupa'ya Türkiye'yi şikayete gitti. Ben de Türkiye'nin Avrupa'da şikayet edilmesinin doğru olmadığını söyledim. Ben şunu diyorum hangi siyasi parti olursa olsun dünyaya gittiği zaman Türkiye'yi şikayet etmemeli. Bu meseleleri kendi içimizde halletmeliyiz. Türkiye'yi Avrupa'da demokrasi ile hukuk ile şikayet ederek suçlayıcı bir dil kullanılıyor. Ben de konuşmamın birinde, 'Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden ahmak' dedim.

"KURUMLARI ELEŞTİREBİLİRSİNİZ AMA HAKARET EDEMEZSİNİZ"

* Bunun ardından bana kendisi daha sonra cevap veriyor. Benim sözüm kafasında kalmış olmalı ki daha sonra, 'Asıl seçimi iptal edenler ahmaktır.' dedi. Ben İçişleri Bakanı'yım seçimi ben iptal etmedim ki. 91 seçimlerinden seçim kurulu üyesiydim. Seçim kurullarının işleyişini bilirim. Bir hukukçu değilim ama onlar kadar bilirim çünkü siyasetçiyim. Seçim iptal etme şikayetle Yüksek Seçim kurulu tarafından yapılır.

* Seçim kurulu bu kararı vermiş ve siz onlara ahmak diyorsunuz. Siz yargının önemli kurumlarını eleştirebilirsiniz ama hakaret edemezsiniz. Genel itibarı ile dava açıldı, bir kamu davası. Davanın ardından onlar 'Bu sözü biz Süleyman Soylu'ya hitaben söyledik' denildi.

* Eğer ben söylediysem, 13 Mayıs 2022'de bana hakaret davası açılıyor. Neden yargılamanın gidişatını değiştirmek için. Ben o davanın tarafı değilim, şikayetçisi bile değilim. İptal için bir müracaatçı bile değildim. Meral Akşener'in siyasi nezaketi olsaydı Saraçhane'ye gitmezdi. Geçmiş olsun ziyareti olabilir ancak bunun siyasi şova dönüştürülmesi kabul edilemez.