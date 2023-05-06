CHP’li kadınlar Diyarbakır’da ev ev dolaşarak ‘Aile Destekleri Sigortası’nı anlattı

Diyarbakır'da seçim çalışmalarını sürdüren CHP’li kadınlar, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi Armağan Akyüz ile ev ev dolaşarak, ‘Aile Destekleri Sigortası’nı anlattı.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2023 - 17:27
CHP’li kadınlar Diyarbakır’da ev ev dolaşarak ‘Aile Destekleri Sigortası’nı anlattı
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14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Haydi Sandığa’ çağrısını Diyarbakırlılara ulaştırmak üzere CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi Armağan Akyüz, Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanlığı ile birlikte kapsamlı bir saha çalışması düzenledi.

Kadın üyelerle kapı kapı dolaşrak ev ziyaretleri gerçekleştiren Akyüz, "Sadece Diyarbakır’daki yoksulluk değil tüm Türkiye’deki yoksulluk ancak güçlü bir sosyal devlet kurumu tarafından adil gelir dağılımı ile son bulur" dedi. 

Ziyaret sırasında kadınlara  ‘Aile Destekleri Sigortası’nı anlatan Akyüz, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da değişim rüzgarlarının esiyor. 13'üncü Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde 15 Mayıs sabahı ülkemizde kutuplaşmaların son bulacağına, hep birlikte kardeşçe, barış içinde çok güzel bir bahar yaşayacağımıza canı gönülden inanıyorum” diye konuştu. 


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