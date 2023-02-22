CHP'li Kani Beko: Tarikatlar AFAD ve Kızılay'a çöreklenmiş

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 02:10

Diyarbakır’da 4, Gaziantep’te 5 gün kaldığını anlatan Kani Beko, “Enkaz altındaki çocuk seslerini, kadın seslerini ve orada günlerce enkaz altında kalmış insanların sesleri hala kulaklarımda. Üç gün orada Kızılay’ı beklediler, AFAD’ı beklediler, askerleri beklediler yani devleti beklediler. Ama benim olduğum bölgede ne Diyarbakır’da ne de Antep’te maalesef devlet yoktu. Ben bunları yaşadım” diye konuştu.

"EN BÜYÜK SORUMLU ERDOĞAN’DIR"

“Bu depremlerin en büyük sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır” diyen CHP’li vekil, “Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken on binlerce kaçak yapı ‘kesinlikle yıkılmayacak biz imar affıyla onlarda hibe alacağız’ demişti. Ben dün gibi hatırlıyorum. Tam 20 yıl imar affıyla müteahhitlerden ve ev sahiplerinden aldıkları hibe parası nereye gittiği de belli değil. 1999 yılından sonra da çıkarılmış olan deprem vergilerinin nerede olduğu belli değil” ifadelerini kullandı.

(Kani Beko)

"TARİKATLAR AFAD VE KIZILAY’A ÇÖREKLENMİŞ"

Akla bilime önem verilmediğini aktaran Beko, “Tüm devlet kurumlarında olduğu gibi tarikatlar AFAD’ın ve Kızılay’ın tamda göbeğine çöreklenmişler. Bilimin, teknolojinin AR-GE’nin olmadığı bir ülkenin geleceği olmaz. Biz bu depremde deneyimli tecrübeli birikimli yetenekli insanları göremedik. Lanet olsun diyorum. Daha bu mücadele bitmedi. En çok üzüldüğüm nokta da şu oldu; İnsanlar toprak altında çırpınırken bu insanlar enkaz altında bizlerden bir yardım beklerken, Cumhurbaşkanı enkazların temizlenmesi ile ilgili ifade bizi bir kez daha yıktı. Daha sonra insanlar enkazın altında kurtulmayı beklerken ‘Ben size 10’a bin lira para vereceğim’ demesi, ‘Bir yıl içerisinde evlerinizi yapacağım’ demesi bu ülkede yapılan en büyük ihanetlerden birisidir. Binlere insanımızı kaybettik” diye konuştu.