Son dakika... AFAD'dan Hatay'daki depremlere ilişkin yeni açıklama: '116 artçı meydana geldi'

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 16:03

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 16:17

Türkiye, Kahramanmaraş depreminin yaralarını daha saramamışken, Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ile yeniden sarsıldı. Hatay'daki depremlerde 6 kişi hayatını kaybetti.

Son olarak AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde yaptığı açıklama ile Hatay'daki son durumu aktardı. Buna göre dün akşamdan bu yana Hatay'da 116 artçı sarsıntı meydana geldi.

TOPLAMDA 7 BİN 242 ARTÇI

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen büyük depremlerle ilgili konuşan Tatar, toplamda ise 7 bin 242 artçı depremin gerçekleştiğini açıkladı.

Tatar şöyle konuştu:

"En büyüğü 5.8 olmak üzere bu depremden kaynaklı Hatay merkezli 116 tane deprem meydana geldi. 3 ayrı depremi dikkate aldığımızda şu ana kadar meydana gelen artçı deprem sayısı 7.242. 41 tanesi 5-6 büyüklüğünde, 450 tanesi 4-5 arası büyüklüğünde. Tüm vatandaşlarımız bunları hissedebiliyor. 5 ve üzerindeki sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir. Vatandaşlarımızdan bu tür binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde dikkatli olması gerekiyor."

TSUNAMİ UYARISI: SON DERECE RUTİN BİR UYARI

Önceki akşam yayınlanan ancak daha sonra AFAD tarafından kaldırılan tsunami uyarısına da değinen Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Bir tsunami uyarısı yapmıştık. Bu son derece rutin bir uyarı. Özellikle kıyıdan 100 km karada meydana gelen depremlerde bu uyarıyı yapmakla yükümlüyüz. Bu uyarıyı yapmakla sorumlu kuruluş Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'dür. Onlardan gelen bu uyarıyı halka bildirmekle sorumluyuz. Bu uyarı 2 saat boyunca açık kaldı ancak daha sonra böyle bir riskin olmadığı ortaya çıkınca uyarıyı kaldırdık."