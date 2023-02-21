AFAD, hangi ilde ne kadar çadır olduğunu açıkladı
Hatay'da dün yaşanan iki şiddetli deprem, çadır tartışmalarını tekrar gündeme taşıdı. Depremzedelerin çadır yetersizliği nedeniyle hasarlı evlerine girmek zorunda kalması ve depreme yakalanmasına yönelik tepkilerin ardından AFAD, il il çadır açıklaması yaptı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan 11 ilden biri olan Hatay, dün akşam 3 dakika arayla yaşanan iki depremle sarsıldı.
Hasarlı birçok binanın yıkıldığı kentte, çadır olmadığı için evlerine giren ve depreme yakalanan yurttaşların da olduğu belirtilerek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) tepki gösterildi.
Bu tepkilerin ardınan açıklama yapan AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kurulan çadır sayısını açıkladı.
"300 BİN 809 ÇADIRIN KURULUMUNU TAMAMLADIK"
AFAD'dan yapılan açıklama, il il çadır sayılarına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır sevkiyatlarımız aralıksız devam ediyor. Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturduk. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 300.809 çadır kurulumunu tamamladık.
Depremden etkilenen illerimizde kurulan çadır sayısı;
Hatay - 69.766
Kahramanmaraş - 66.685
Gaziantep - 49.670
Adıyaman - 45.852
Malatya - 25.380
Adana - 17.515
Şanlıurfa - 8.838
Osmaniye - 7.170
Diyarbakır - 6.328
Kilis - 3.605
İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve Aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."
Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 2??7??0?? noktada çadır kent alanları oluşturduk.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 21, 2023
Bireysel çadır talepleri ile birlikte 3??0??0??.8??0??9?? çadır kurulumunu tamamladık.
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