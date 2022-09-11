CHP'li Karabat 'AKP'nin ülkeyi çökertme projesi' dedi ve verilerle açıkladı

11 Eylül 2022 Pazar, 13:41

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP'nin uygulamaya çalıştığı başkanlık sistemini verilerle ele aldı. Karabat paylaşımında, "2017’de başladı, 5 yıl geçti. Faturası çok ağır" dedi.

Dolar kuru başkanlık sisteminin geldiği 2017 yılında 3.65 TL olduğuna dikkat çeken Karabat, "Tüketici enflasyonunun yüzde 11.92 seviyesindeydi" ifadelerini kullandı.

İşte Karabat'ın paylaşımları:

1) “Türk tipi başkanlık sistemi” dedikleri, aslında AKP’nin ülkeyi çökertme projesidir.

2017’de başladı, 5 yıl geçti. Faturası çok ağır.

Şimdi rakamlarla, istatistiklerle bu ucube sistemin zararlarını göstereceğim.

2) Dolar kuru başkanlık sisteminin geldiği 2017 yılında 3.65 TL’ydi. Eylül 2022’de dolar 5 kat arttı ve 18.23 TL’ye geldi. TL’deki hızlı değer kaybı, enflasyonu ve derin yoksulluğu beraberinde getirdi.

Başkanlık sistemi milli para birimimizi koruyamadı.

3) Tüketici enflasyonu 2017’de yüzde 11.92 seviyesindeydi. 2002-2017 arasında AKP enflasyonu çift haneye demirlemişti. Başkanlık ile birlikte enflasyon iyice kontrolden çıktı. TÜİK’in kalem oyunlarına rağmen bile yüzde 80.21 oldu.

12) Veriler ortada. Başkanlık sistemi ülkeyi felakete götürüyor.

İşte bu yüzden ilkeli siyaset, hesap verilebilir parlamenter sistem diyoruz.

Lider kültü ile yaratılan nepotik AKP tipi başkanlık sistemini hem kaldıracağız, hem de yapılanların hesabını soracağız. — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) September 11, 2022

4) Üretici enflasyonuna baktığımızda çok vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. 5 yılda ÜFE yüzde 15.47’den yüzde 143.75’e çıktı. Esnaf, KOBİ ve sanayiciler maliyetlerle baş edemezken, günün sonunda pahalılığın faturası tüketiciye, yani vatandaşa kesildi.

5) Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2017’de 851 milyar dolardı. 2021’de 803 milyar dolara geriledi. Bu yıl (IMF’nin tahminine göre) 692 milyar dolar olması bekleniyor.

GSYH verileri, bırakın ülkenin yerinde saymasını, hızla fakirleştiğini net bir şekilde gösteriyor.

6) Kişi başına gelir 5 yılda 10.597 dolardan 8 bin dolara kadar düştü.

TÜİK’in bu verilerinde 10 milyon mülteci-göçmen yok. Onları da çıkardığımızda kişi başı gelir 7 bin doları buluyor.

Övündükleri başkanlık sistemi işte bu!

Bitmedi...

7) İşsizlik de enflasyon gibi çift hanelere demir attı. 2017 yılında yüzde 10.4’tü, günümüzde yüzde 10.3 oldu.

On binlerce gencimiz yurt dışına göç etti. Farklı eğitim almış insanlar hizmet sektörüne mahkum edildi.

AKP’nin başkanlık sistemi modern köleliktir!

8) AKP borçlanmayı ve bunlara yüksek faiz ödemeyi çok seviyor. Erdoğan da en son Merkez Bankası’na giren borç paralarla övünmüştü. Brüt dış borç stokumuz 450 milyar doları aştı.

Bu borçlar yatırım, istihdam ve katma değer olarak ekonomiye katkı sağlamıyor.

9) AKP’nin en büyük övünç kaynağı ihracattır. Rekor kırdı derler ama ithalattan bahsetmezler. 8 ayda 73.4 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Yılsonunda 110 milyar doları bulacak.

Ucuz işçilik ve nakliye avantajıyla yapılan ihracatın faydası yok.

10) Cari açığa baktığımızda da vahim bir tablo önümüzde. 2017’de 47.1 milyar dolar gibi yüksek seviyedeydi. Bu yılın ilk 6 ayında 32.4 milyar dolar oldu. Yılsonunda 60 milyar doları geçebilir.

Erdoğan cari açığı kapatmak için jeopolitik taviz verip, borç dileniyor.

11) Ve geldik son grafiğimize. Başkanlık sistemini belki de en iyi yansıtan tablo. Türkiye dünya ekonomi liginde 2017’de 17’nciydi. Bu yılın sonunda 23’üncü sıraya gerilemesi bekleniyor.

12) Veriler ortada. Başkanlık sistemi ülkeyi felakete götürüyor.

İşte bu yüzden ilkeli siyaset, hesap verilebilir parlamenter sistem diyoruz.

Lider kültü ile yaratılan nepotik AKP tipi başkanlık sistemini hem kaldıracağız, hem de yapılanların hesabını soracağız.