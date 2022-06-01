CHP'li Karabıyık'tan Milli Eğitim Bakanı Özer'e 'Maarif Vakfı' sorusu: 'Neden fazladan 500 milyon lira kaynak aktarıldı?'

01 Haziran 2022 Çarşamba, 14:32

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Karabıyık, önergesinde Türkiye Maarif Vakfı’na aktarılan kaynaklarla ilgili sorular yöneltti. Karabıyık, şu değerlendirmeleri yaptı:

"25 Mayıs tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan karar ile Türkiye Maarif Vakfı’na 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılmasına imkân tanınmıştır. 2022 yılına ait Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden Türkiye Maarif Vakfı’na 1 milyar 389 milyon 323 bin TL aktarılması planlanmıştır. Yapılan planlamaya göre yaklaşık 500 milyon TL fazla para Türkiye Maarif Vakfı’na aktarılmaktadır."

Karabıyık, Bakan Özer’e şu soruları yöneltti: