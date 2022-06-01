CHP'li Karabıyık'tan Milli Eğitim Bakanı Özer'e 'Maarif Vakfı' sorusu: 'Neden fazladan 500 milyon lira kaynak aktarıldı?'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e; "Maarif Vakfı’na kuruluşundan bu yana yıllar bazında ne kadar kaynak aktarılmıştır? 2022 yılı Mili Eğitim Bakanlığı bütçesinden, öngörülen tutardan yaklaşık 500 milyon lira fazla kaynak aktarılmasının nedenleri nelerdir?" sorularını yöneltti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.
Karabıyık, önergesinde Türkiye Maarif Vakfı’na aktarılan kaynaklarla ilgili sorular yöneltti. Karabıyık, şu değerlendirmeleri yaptı:
"25 Mayıs tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan karar ile Türkiye Maarif Vakfı’na 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılmasına imkân tanınmıştır. 2022 yılına ait Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden Türkiye Maarif Vakfı’na 1 milyar 389 milyon 323 bin TL aktarılması planlanmıştır. Yapılan planlamaya göre yaklaşık 500 milyon TL fazla para Türkiye Maarif Vakfı’na aktarılmaktadır."
Karabıyık, Bakan Özer’e şu soruları yöneltti:
- Türkiye Maarif Vakfı’na kuruluşundan bu yana yıllar bazında ne kadar kaynak aktarılmıştır?
- Türkiye Maarif Vakfı’na yıllar içerisinde aktarılan kaynakların nerelere kullanıldığı bilinmekte midir?
- Türkiye Maarif Vakfına ait kaç eğitim kurumu ve yurt bulunmaktadır?
- 2022 yılı MEB bütçesinden, öngörülen tutardan yaklaşık 500 milyon lira fazla kaynak aktarılmasının nedenleri nelerdir?
- MEB bütçesinde artış yapılması planlanmakta mıdır?
Video Haberler
- Batman'dan Bursa'ya çalışmak için gelmiş
- Kaldırımdaki kişi son anda kurtuldu
- Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı
- Ankara'da hareketli dakikalar
- Gaziantep'te, halı fabrikasında buhar kazanı patladı
- Cep telefonu hırsızlığı kamerada
- Katil Mustafa Ayhan'dan, Azra'nın annesine pişkin yanıt
- Elindeki dövme, hırsızı ele verdi
- Gözde bulundu, evde dönmek istemedi
- Erdoğan ağzını bozdu
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk ifadeleri ortaya çıktı!
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- 'Sana ne Erdoğan? Sana ne?!'
- Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü!
- Erdoğan ağzını bozdu
- AKP ve MHP'den yine ret!
- Ünlü bankadan dolar/TL korkutan tahmini
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- 'Bu sözler Cumhurbaşkanı'na ait'