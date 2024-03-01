CHP’li Karakoz: AKP 1 yılda emeklinin sofrasından 233 pide eksiltti

Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:29

Güncelleme: 01.03.2024 - 12:29

Ankara ve İstanbul’un ardından Aydın’da da pide fiyatları 15 lira olarak açıklandı. Aydın’da geçen yıl Ramazan ayında 300 gram pide 10 liradan satılıyordu. Bu yıl artan maliyetler gerekçe gösterilerek 250 gram pidenin 15 liradan satılacağı açıklandı.

CHP’li Evrim Karakoz, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yaklaşan Ramazan ayı öncesi emeklinin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekerek, en düşük emekli maaşı ile geçen yıl ve bu yıl alınabilen pide sayısını kıyasladı ve 1 yılda emeklinin sofrasından yaklaşık 233 pidenin eksildiğine dikkat çekti.

“ESNAFI HEDEF TAHTASINA KOYARAK SORUMLULUĞU ÜZERİNİZDEN ATAMAZSINIZ”

Evrim Karakoz, “Geçen yıl emekli bir vatandaş 7.500 lira aylıkla yaklaşık 900 pide alabiliyordu, bu yıl yaklaşık 667 pide alabiliyor. Öyle esnafı hedef tahtasına koyarak, suçu esnafa atarak sorumluluğu üzerinizden atamazsınız. Ramazan pidesi yüzde 80 zamlanırken en düşük emekli maaşı yüzde 33 artıyorsa emekliyi enflasyona ezdirmişsiniz demektir. En düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyelerini asgari ücrete eşitleyin yani 17 bin lira yapın, emeklinin sofrasından aldıklarınızı ve hayatından çaldıklarınızı geri verin, emekliye hayatı zehir ettiğiniz için de utanın” diye konuştu.