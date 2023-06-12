CHP'li Karasu: Sivas afet bölgesi ilan edilsin

Yayınlanma: 12.06.2023 - 12:49

Güncelleme: 12.06.2023 - 12:51

Sivas’ın Kangal, Zara, Şarkışla, Gürün, Suşehri ve Gemerek ilçelerinde son günlerde etkili olan sağanak yağış sele döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ilçelere bağlı köylerde metrekareye 34.5 kg yağış düştü. Sel, tarım arazilerinde büyük kayıplara neden oldu, binlerce dekar tarım alanı ve ekinler zarar gördü.

Sel bölgesine giden CHP’li Karasu, üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Karasu, bölgeyi ziyaretinin ardından, “selden zarar gören bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi ve üreticilerin borçlarının 2 yıl faizsiz olarak ertelenmesi” amacıyla TBMM’ye yasa teklifi verdi. Teklifte, devlet tarafından karşılanacak zararlarda ürünlerin Tarım Sigortaları Yasası kapsamında kayıtlı olmaları şartının da aranmaması gerektiği belirtildi.

'SOSYAL DEVLETİN GEREĞİ'

Karasu, teklife ilişkin “Sosyal devlet ilkesi gereği olarak vatandaşın, beklenmeyen zarar ve hasarlar karşısında desteklemek ve yeniden üretim yapabilecek duruma getirilmesi için teklifin gereği yerine getirilmelidir” açıklamasını yaptı.

Karasu’nun hazırladığı yasa teklifinde Sivas’ın üretim yapılan bölgelerinin "afet bölgesi" olarak ilan edilmesi gerektiği belirtilirken, devlet tarafından karşılanacak zararlarda ürünlerin Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında kayıtlı olmaları şartının da aranmaması gerektiği vurgulanıyor. Yasa teklifinin gerekçesinde, haziran ayı boyunca etkisini gösteren yağışlar nedeniyle, ekili tarım arazilerinde halk dilinde yaprak leke hastalığı olarak da bilinen “septoria” hastalığının da tane kaybına neden olduğu için üreticilere verdiği zarara da dikkat çekiliyor. Gerekçede, “Ülkemizde, tarımın stratejik olarak görülmemesi ve tarım politikalarında yapılan ciddi hatalar, girdi fiyatlarındaki yaşanan olağanüstü artışlar, desteklerin yetersiz kalması üreticilerimizi zor durumda bırakmış, ülkemizi de tarımda dışa bağımlı bir konuma mahkum etmiştir. Çiftçi ve üreticilerimiz, zaten zor koşullar altında ayakta durmaya çalışırken, yaşanan olumsuz hava koşulları ve buna bağlı olarak gelişen doğal afetlerin yol açtığı zararlar da çiftçimizin üzerine de yüklenmiştir. Çiftçilerimizin maddi ve manevi zararı büyüktür” ifadeleri yer alıyor.